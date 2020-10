Wenden: Randalierer wehrt sich massiv gegen Festnahme

Wenden. Ein 32-Jähriger randalierte in Hünsborn so heftig, dass die Feuerwehr ausrücken muss. Gegen die Polizei wehrt er sich mit Tritten und Bissen.

Mit Spucken, Beißen und Treten hat sich ein 32 Jahre alter Randalierer in Wenden gegen seine Festnahme gewehrt. Der polizeibekannte Mann wütete am Sonntag gegen 10 Uhr mit einem Feuerlöscher im Treppenhaus eines Wohnhauses an der Wallstraße in Hünsborn, berichtet die Polizei Olpe. Er löste dabei den Feueralarm aus, so dass die Feuerwehr Wenden mit drei Fahrzeugen ausrückte.

Der 32-Jährige könnte flüchten, bevor die Polizei eintraf. Eine Streife traf ihn aber bei der folgenden Fahndung in einem nahe gelegenen Industriegebiet an und nahm ihn in Gewahrsam. Dabei wehrte er sich erheblich. Die Beamten brachten ihn auf die Polizeiwache in Olpe. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.