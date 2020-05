Wenden: Radfahrerin erschrickt und prallt gegen Auto

Wenden. Von einem herannahenden Auto hat sich eine Radfahrerin (42) in Wenden-Möllmicke irritieren lassen. Beim Zusammenstoß verletzte sie sich.

Bei einem Unfall in Möllmicke hat sich am Freitag eine 42 Jahre alte Radfahrerin verletzt. Sie fuhr gegen 14.40 Uhr an der Hauptstraße gegen das Auto einer 66-Jährigen, die von der Straße Am Hammerwäldchen auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Nach Polizeiangaben erschrak die 42-Jährige durch den herannahenden Wagen und fuhr auf das Auto zu, statt an ihm vorbeizufahren.

Durch den Zusammenprall wurde die Radfahrerin leicht verletzt, verzichtete aber auf eine Mitnahme durch einen Rettungswagen. Es entstand ein geringer Sachschaden am Fahrrad. Am Auto der 66-Jährigen kam es zu Beschädigungen im dreistelligen Eurobereich.