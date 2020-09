Wenden: Mann verstößt nach Corona-Verdacht gegen Quarantäne

Wenden. In Wenden hat ein Mann die Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes ignoriert. Er traf sich trotz Corona-Verdacht mit Bekannten.

Über die Anordnung einer Quarantäne hat sich ein Mann in Wenden am Donnerstag hinweggesetzt. Er traf sich mit vier Bekannten, obwohl das Gesundheitsamt angeordnet hatte, dass er sich in Quarantäne begeben solle. Das berichtet die Polizei Olpe.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 18.25 Uhr, dass der Mann gegen seine Auflagen verstoße. Bei der Kontrolle gab er an, dass er geglaubt habe, die Quarantäne trete erst in Kraft, wenn die schriftliche Verfügung vorliege. Diese habe er aber noch nicht erhalten. Außerdem könne er einen negativen Corona-Test vorweisen.

Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Zudem nahmen die Beamten auch die Personalien der weiteren Anwesenden auf, die erklärten, nichts von der Quarantäne-Anordnung des Bekannten gewusst zu haben. Die Polizei forderte sie auf, sich auf direktem Weg nach Hause zu begeben und sich umgehend mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen.