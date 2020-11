Wenden: Leonie (9) spendet ihre Haare, um Menschen zu helfen

Eigentlich hat Leonie schon immer ihre Haare wachsen lassen. Seitdem sie auf der Welt ist. Auf ihrem Kommunionfoto fallen ihre langen, blonden Locken tief den Rücken hinab. Weiße Blüten sind in ihre Haare eingeflochten. Wer die Neunjährige so auf dem Bild sieht, muss unweigerlich an Rapunzel und ihr makelloses, goldschimmerndes Haar denken. Leonie entschied sich allerdings gegen die Eitelkeit und für den guten Zweck. Vor Kurzem ließ sie sich nämlich ihre Haare so kurz schneiden, das sie jetzt gerade mal ans Kinn reichen. „Ich wollte anderen Menschen helfen, die keine Haare haben“, sagt sie.

TV-Sendung gibt den Ausschlag

Auf ihrem Kommunionsfoto trägt Leonie noch ihre langen, blonden Haare Foto: Privat

In einem Brief schreibt Leonie, die mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in Ottfingen lebt, warum sie sich zu diesem Schritt entschieden hat: „Egal ob groß oder klein, reich oder arm, wir müssen alle zusammenhalten. Wünsche: dass du Freude an der Perücke hast, dass es dir immer gut geht und dass du glücklich bist.“

Im Fernsehen habe sie mal eine Sendung gesehen, dass man Perücken aus echten Haaren machen kann – und damit Menschen eine riesige Freude macht, die aufgrund einer Krankheit oder eines Gen-Defektes keine Haare (mehr) haben. Und weil Leonie so dickes, langes Haar hatte, dachte sie sich, dass sie davon gerne etwas abgeben möchte.

„Zu meiner Kommunion wollte ich aber noch lange Haare haben“, erzählt Leonie, die in die vierte Klasse der Grundschule Rothemühle geht. Am 19. April hätte sie eigentlich ihre Kommunion feiern sollen. Wegen Corona und dem damit verbundenen Lockdown im Frühjahr wurde die Feier allerdings verschoben – auf den 27. September. Fast ein halbes Jahr warten. Doch Leonies Entschluss stand fest. Sie will ihre Haare spenden, um damit jemand anderem eine Freude zu bereiten.

35 Zentimeter abgeschnitten

Also geht sie Mitte November mit ihrer Mama Sabrina Kamp zu dem Friseur-Salon „Geheimtipp“ in Wenden, in dem eine Freundin der Familie arbeitet. Leonies Haare werden zu einem Zopf geflochten, die Friseurin setzt die Schere oberhalb des Haargummis an. Ganz sicher? Danach gibt es kein Zurück mehr. Das weiß Leonie. Aber sie weiß auch, dass ihr Wunsch zu helfen größer ist als ihre Rapunzel-Haare zu behalten. Die Klingen der Schere bewegen sich auf und ab. Nach ein paar Sekunden ist alles vorbei. Die Friseurin hält einen gut 35 Zentimeter langen Zopf in der Hand. Leonie ist jetzt ein Kurzhaar-Mädchen.

Ihrem 35 Zentimeter langen, abgeschnitten Zopf legt Leonie einen handgeschriebenen Brief bei. Foto: Privat

Der Zopf mit Leonies Brief bleibt im Salon und wird von dort zu der Organisation „Haare-spenden.de“ geschickt. Aber warum die persönliche Nachricht? „Ich wollte denjenigen wissen lassen, dass ich das gerne mache. Und freiwillig“, sagt Leonie. Natürlich war es am Anfang ungewohnt, dass sie jetzt nicht mehr so lange Haare hat. Aber die Neunjährige merkt schnell, dass das auch seine praktischen Seiten hat. Die Haare verknoten nicht mehr so schnell. „Und ich brauche auch nicht mehr so lange fürs Föhnen.“ Wenn Leonie über ihre Entscheidung spricht, schwingt keine Traurigkeit oder gar irgendeine Form des Bedauerns in ihrer Stimme mit. Es wirkt eher wie ein logischer Schritt für sie. Nur der Papa: Der hat die langen Haare doch etwas vermisst am Anfang.

Vielleicht noch mal zur Hochzeit

Ob Leonie das noch mal machen würde. „Ja, würde ich schon. Aber dafür müssen meine Haare erstmal wieder wachsen.“ Vielleicht wäre nach ihrer Hochzeit so ein Termin. Aber bis dahin hat sie noch viele Jahre Zeit. Viele Jahre, in denen sie einen Menschen bereits glücklich gemacht hat.