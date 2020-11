Wenden: Hotel Zeppenfeld bekommt neuen Besitzer

Wenden. Eigentümerwechsel in Wenden: Die Zeppenfelds haben einen Käufer für ihre Immobilie gefunden. Gesucht wird noch ein Pächter für das Restaurant.

Nach Monaten der Ungewissheit steht fest: Das über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Hotel und Restaurant Zeppenfeld in Wenden wechselt den Besitzer. Auf die bisherigen Eigentümer folgen Maurice und Claudia König, die beide in Wenden leben. Den Betrieb des Hotels wird die Familie König ab Januar nächsten Jahres selbst in die Hand nehmen. Für das Restaurant wird hingegen noch ein neuer Pächter gesucht.

Alles Gute für die Zukunft

„Wir, die Familie Zeppenfeld, möchten uns bei allen Gästen herzlich für die vielen Jahre und das Vertrauen bedanken. Wir verabschieden uns und wünschen Familie König viel Erfolg und für die Zukunft alles erdenklich Gute“, schreiben die Zeppenfelds.