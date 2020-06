Die Polizei sucht den oder die Täter, die ein Auto in Gerlingen gestohlen haben.

Polizei Wenden: BMW in Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen

Wenden-Gerlingen. Die Polizei fahndet nach Autodieben. Ein an der Elbener Straße in Gerlingen abgestellter Pkw wurde gestohlen.

Zum Diebstahl eines Autos kam es am Wochenende. In der Nacht von Samstag, 6. Juni, auf Sonntag, 7. Juni, wurde in Gerlingen, Elbener Straße, ein Pkw BMW 530dXdriv Touring, Farbe weiß, mit dem amtlichen Kennzeichen SI-HB 51 entwendet.

Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft. Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden bei der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0.