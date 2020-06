Wenden: Auto fängt kurz nach Tankstellenbetrug Feuer

Wenden/Gummersbach. Weil das Auto kurz nach der Tat in Flammen aufging, erwischte die Polizei einen Tankstellenbetrüger. Bei der Festnahme spuckte er um sich.

Das nennt man wohl schlechtes Karma: Ein 24 Jahre alter Autofahrer tankte am Mittwoch gegen 15 Uhr in Rothemühle, ohne zu bezahlen. Und wenig später ging sein Wagen in Flammen auf. So berichtete es die Polizei Olpe am Freitag.

Benzin für rund 70 Euro soll der Autofahrer gestohlen haben, nach bisherigen Ermittlungen waren gestohlene Nummernschilder an seinem Wagen angebracht. Anschließend fuhr er in Richtung Wildbergerhütte davon, so dass die Olper Polizei die Kollegen im Oberbergischen Kreis informierte.

Der auffällige Wagen, der – ebenso wie der Dieb – auf Bildern einer Überwachungskamera eindeutig zu erkennen war, kam Polizeibeamten der Wache in Waldbröl bereits bekannt vor, so dass sie die Wohnung eines 24-Jährigen beobachteten.

Feuerwehrleute verhindern Flucht des Verdächtigen

Kurze Zeit später mussten sie die Observation allerdings abbrechen, weil in der Nähe von Denklingen ein Autobrand gemeldet wurde. Erstaunt stellten die Polizisten fest, dass es das auffällige Fahrzeug des 24-Jährigen war, das in Flammen stand. Der Motor hatte aus ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Inzwischen waren auch andere Kennzeichen angebracht.

Der 24-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein und stand offenbar unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Die Polizei bat ihn zu einem Urinvortest, bei dem er einen Fluchtversuch unternahm. Feuerwehrleute konnten den Mann aber festhalten.

Auf dem Weg zur Wache leistete er nach Polizeiangaben Widerstand und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Auf den 24 Jahre alten Morsbacher wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.