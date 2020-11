Gerlingen. Die Gemeinde Wenden hat versäumt, Anlieger über die Bauarbeiten am Parkplatz in Gerlingen zu informieren. Die Metzgerei Weber antwortet ironisch.

Für Heidi Weber und ihr Team der gleichnamigen Metzgerei kam die Baumaßnahme sehr überraschend. „Am Mittwoch wurde bei uns vor der Tür das Schild aufgestellt, dass der Parkplatz ab dem 27. November gesperrt sei. Nur – Bescheid gesagt hat uns niemand“, so Weber. Die Gemeinde Wenden habe weder die Metzgerei noch die umliegenden Geschäfte, deren Kunden ebenfalls den Parkplatz am Bischof-Wilhelm-Platz nutzen, vorab über die Arbeiten informiert. Donnerstagmorgen seien bereits die ersten Bagger angerückt.

Zur Erinnerung: Bei der Haushaltsplan-Beratung im Dezember 2019 hatte die CDU den Antrag gestellt, den Parkplatz in der Dorfmitte von Gerlingen zu sanieren und umzugestalten . Vor allem die gemauerten Beete hatten in der Vergangenheit für Ärger gesorgt, weil dadurch das Areal für Autofahrer schlecht einsehbar war und es immer mal wieder zu Blechschäden gekommen war. Für den Umbau wurden schließlich finanzielle Mittel im Haushalt 2020 eingestellt. Im Zuge der Wohnumfeldverbesserung wurden Mitte der 90er-Jahre Fördermittel bereitgestellt. Die Zweckbindungsfrist eben jener Fördergelder lief in diesem Jahr allerdings aus, so dass der Parkplatz nun umgestaltet werden kann.

Ironischer Facebook-Post: „Wir sind froh über zusätzliche Probleme“

„Grundsätzlich macht es auch Sinn, den Parkplatz neu zu gestalten“, findet Weber. „Aber jetzt ist wirklich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt.“ Zumal die Geschäftsinhaber von der Maßnahme so überrumpelt wurden, dass sie ihre Kunden nicht rechtzeitig informieren konnten. Deswegen verfassten die Webers einen Facebook-Post, in dem sie sich ironischerweise bei der Gemeinde bedanken. Darin heißt es unter anderem: „Freundlicherweise wird am Parkplatz in Gerlingen, vier Wochen vor Weihnachten, ein Bauvorhaben gestartet. Der Parkplatz wird saniert. Das finden wir toll!! (...) Gerade jetzt in dieser Zeit (bei Temperaturen um die 5 Grad) sind wir froh, über zusätzliche Probleme (in diesem Fall Parkprobleme), damit uns nicht langweilig wird.“

Gemeinde Wenden räumt ihr Versäumnis ein

Breitere Parkplätze Die Anzahl der Parkplätze bleibt nach der Umbaumaßnahme unverändert ( 19 Stellplätze ), allerdings werden fünf Parkplätze verbreitert, die vorher durch die Blumenkübel beschränkt waren. Zusätzlich sollen drei Fahrradstellplätze entstehen.

Die Gemeinde Wenden räumt auf Nachfrage unserer Redaktion ein, dass sie es tatsächlich vergessen habe, die von der Sperrung betroffenen Händler vorab zu informieren. „Leider wurde es seitens der Gemeinde Wenden versäumt, früher im Vorfeld darüber zu informieren“, so Nicole Williams vom Fachdienst Zentrale Dienste bei der Gemeinde. Baustellen seien gemeinhin eigentlich ein gutes Zeichen, stehen sie doch für Entwicklung, Veränderung und Verbesserung. „Wenn sich Anwohner oder der Einzelhandel aber plötzlich und ohne Vorabinformation eines Morgens mit Bagger und Co. konfrontiert sehen, dann sorgt eine von vielen gewollte Maßnahme plötzlich für Unmut und Unverständnis“, sagt Williams. Was die fehlenden Parkplätze betreffe, sei jedoch bereits Abhilfe geschaffen. Bedeutet: Für den Zeitraum der Baumaßnahme, die voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen wird, wurde eine gemeinsam erarbeitete Lösung mit Anwohnern und Einzelhändlern gefunden.

Am späten Donnerstagnachmittag meldete sich auch noch mal die Metzgerei Weber auf Facebook zu Wort: „Nach etlichen Gesprächen am Vormittag haben wir mit der Gemeinde Wenden eine kurzfristige Lösung finden können. Parkplätze sind nun vor der Metzgerei ausgeschildert und dürfen während der Baumaßnahme benutzt werden. Ansonsten bitte vor den Garagen und in unserer Einfahrt parken. Außerdem haben wir vor der Metzgerei einen Pavillion aufgestellt, damit Sie beim Warten im Trockenen stehen.“