Wenden: Ab Montag darf in der Kirche wieder gesungen werden

Wenden. Ab Montag darf in den Werktagsmessen im Wendener Land wieder gesungen werden - auch ohne Mundschutz.

Im Wendener Land darf ab Montag in den Gottesdiensten wieder gesunden werden, wer will, auch ohne Mund- und Nasenschutzmaske. „Bis jetzt haben wir in den Gottesdiensten auf das Singen verzichtet, wie es ja vom Erzbistum eindrücklich empfohlen war. Da es in anderen Diözesen wie im benachbarten Köln ganz anders geregelt ist und es auch in manchen Nachbarpastoralverbunden lockerer gesehen wird, haben wir uns für folgende Regelung entschlossen: Ab Montag dem 22. Juni werden wir in den Werktagsmessen, die ja nicht so voll besucht sind, wieder so singen wie vorher“, schreibt Pfarrer Michael Kleineidam in den aktuellen Pfarrnachrichten.

Sonntags nur zwei Lieder

In den Sonntagsmessen sollen nur zwei Lieder von der Gemeinde mitgesungen, das Gloria und das Sanctus (Heilig, heilig), dazu die Akklamationen, die Antworten auf die gesungenen Gebete des Priesters. Auch hier ist kein Mundschutz mehr vorgeschrieben, er kann aber gerne getragen werden. Auch sollte man nicht aus voller Kehle singen, vor allem, wenn man eine „feuchte Aussprache“ hat oder erkältet ist. Weiterhin sei eine gewisse Vorsicht und Rücksichtnahme erforderlich. „Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit“, so der Pfarrer in den Pfarrnachrichten. Die Pflicht, vor dem Gottesdienst ein Forumlar mit den Kontaktdaten auszufüllen, bleibt.