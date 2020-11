Welschen Ennest: Masterplan für die Dorfmitte gesucht

Wie könnte die Welschen Ennester Dorfmitte der Zukunft aussehen. Studierende der UNI Siegen machen sich hierzu jetzt Gedanken.

Welschen Ennest . Mit der Zusammenarbeit mit der Uni Siegen hat die Gemeinde Kirchhundem bereits gute Erfahrungen gemacht. Jetzt gibt es das nächste Projekt. Mit den Studierenden im Lehrgebiet Städtebau des Studiengang Architektur soll für den Ort Welschen Ennest eine Art „Masterplan für den Ortskern“ entwickelt werden. Am letzten Samstag machten sich ca. 20 Studierende zusammen mit ihrem Professor Dr.- Ing. Thorsten Erl, Leiter des Lehrgebiets, auf den Weg durch den Ort, um sich in fünf Stunden ein eigenes Bild von dem prosperierenden Ort im Olpe bzw. Rahrbachtal zu machen, der sich wie kein anderer in der Gemeinde seit einigen Jahren dynamisch weiterentwickelt.

So zeichnet sich z.B. der Ortskern durch eine verhältnismäßig hohe Dichte an sozialen Infrastruktureinrichtungen, bedingt durch die Ansiedlungen des Caritasverbandes mit Wohnheim, Tagespflege, Caritas-Station etc. auf einer relativ kleinen Fläche aus, die spezielle Anforderungen an den Freiraum bzw. Verkehrsraum haben.

Bedarfsgerechte Ortskernentwicklung

Die Nutzungsdichte wird sich in Zukunft weiter verstärken und damit wird es weitere spezielle Anforderungen an den öffentlichen Raum geben. Auf Grund dieser Einschätzung und der daraus resultierenden komplexen Fragestellungen entstand in der Gemeindeverwaltung im Frühjahr dieses Jahres die Idee, in einer Zusammenarbeit mit der Universität Siegen – Lehrgebiet Städtebau – Planungsszenarien für eine bedarfsgerechte Ortskernentwicklung erarbeiten zu lassen.

Die Gemengelage und die städtebaulichen Herausforderungen sind für die Uni realistische Fragestellungen. Eine Anfrage im Lehrgebiet Städtebau der Uni Siegen stieß deshalb auf großes Interesse, so dass Prof. Dr.- Ing. Thorsten Erl (Leiter des Lehrgebiets) das Projekt „Masterplan für die Entwicklung des Ortskerns Welschen Ennest“ als Ideen-Wettbewerb in das Lehrangebot des Masterstudiengangs für das laufende Wintersemester aufnahm.

Foto: Dorf-AG

Gute Zusammenarbeit

„Das Studienprojekt überzeugt uns insbesondere durch die Implementierung im Masterstudiengang, den Wettbewerbscharakter und die Integration einer umfassenden Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit“, so Bürgermeister Björn Jarosz. Er meint damit die engagierte Mitarbeit der Welschen Ennester Bürger: „Ohne die Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dorf-AG Welschen Ennest wäre die Umsetzung des Kooperationsprojekts mit der Uni nicht denkbar“.

Während ihrer Ortsbegehung konnten sich die Studierenden direkt an engagierte Bürger*innen der Dorf-AG und Bürgermeister Björn Jarosz sowie einige seiner Mitarbeiter aus dem Rathaus wenden, die als kompetente Ansprechpartner viele Fragen beantworten und nützliche Information geben konnten. An die Ortserkundung folgte direkt am nächsten Tag ein dreistündiger online-Workshop, bei dem die Studierenden mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verschiedenen Themenfeldern diskutierten und wichtige Erkenntnisse für ihre Projektideen sammelten.

Verkehrsberuhigung

So wurde deutlich, dass im Ortskern eine Verkehrsberuhigung unter Berücksichtigung der verschiedenen Nutzungsansprüche (Fußgänger, mobilitätseingeschränkte Menschen, ruhender Verkehr etc.) wünschenswert ist, es witterungsunabhängige öffentliche Begegnungsstätten und Treffpunkte auch für jüngere Dorfbewohner geben sollte und weiterer Wohnraum geschaffen werden müsste.

Die Studierenden werden nun im Laufe ihrer Semesterarbeit in Zweier-Teams eine zukunftsfähige Planungsstrategie für die Entwicklung des Ortskerns Welschen Ennest entwerfen und detailliert gestalten. „Dabei“, so Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erl, „gilt eine besondere Betrachtung dem Entwurf einer neuen, räumlichen, funktionalen und atmosphärisch qualifizierten, zukunftsfähigen Ortsmitte, die in einen nachhaltigen Rahmenplan integriert ist“.

Hoffnungsvoller Auftakt

Reinhard Hesse und Stephan Baumhoff von der Dorf-AG Welschen Ennest sind nach dem Auftakt-Workshop guter Hoffnung, dass die Planentwürfe der Studierenden die Zielvorstellungen für die notwendige Entwicklung, die den unterschiedlichen Bedürfnissen im Ortskern gerecht werden soll, eine gute Basis für die zukünftigen planerischen Entscheidungen bilden werden. Reinhard Hesse, Vorsitzender der Dorf-AG: „Es waren interessante und spannende Diskussionen, es hat Spaß gemacht.“