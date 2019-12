WeberHaus baut in Hünsborn Luxushäuser für England

Einen Hauch von Luxus gibt es seit diesem Jahr bei WeberHaus in Hünsborn. In 2019 hat der Fertighaus-Hersteller hier vier Traumhäuser für England produziert. „Wir haben das England-Geschäft von unserem Stammsitz in Rheinau-Linx nach Hünsborn verlagert, sagt Geschäftsführer Andreas Bayer, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Geschäft mit wohlhabenden Bauherren aus England läuft bei WeberHaus seit zehn Jahren. Insgesamt habe man dort etwa 60 Häuser gebaut, so Bayer.

Diese Villa errichtete WeberHaus nach den Wünschen eines Kunden in Berlin. Gekostet hat sie eine Million Euro. Foto: WeberHaus / WP

Zur Nachfrage, was es denn für Häuser waren, die jetzt erstmals in Hünsborn gebaut wurden, sagte der Geschäftsführer: „Das waren individuell geplante Architektenentwürfe zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Die Bauorte waren im Umkreis von London und in Wales.“

„Englische Bauherren entwickeln mit uns sehr aufwändige Häuser und der englische Markt spielt für uns nur in dieser Liga“, berichtet WeberHaus-Vertriebsleiter Wolfgang Weber. Die Bauherren von der Insel seien oft Unternehmer.

Traumhaus in Schweiz ausgezeichnet

Solche millionenschwere Luxushäuser sind in der Ausstellung in Hünsborn nicht zu sehen. Dort gibt es drei Häuser im mittleren Preissegment. „Das ist unser eigentliches Kerngeschäft, aber wir bauen die ganze Bandbreite, von einem bezahlbaren Haus für die junge Familie bis zur absoluten Luxusvilla“, so Weber.

Die Hochwertigkeit prägt sich über die Trilogie von Fläche, Architektur bzw. Design und angemessener Innenausstattung, betont der Vertriebsleiter:

Geschäftsführer Andreas Bayer (links) und Vertriebsleiter Wolfgang Weber im Wohnzimmer eines Ausstellungshauses auf dem Betriebsgelände in Hünsborn. Foto: Roland Vossel / WP

„Der Begriff Premium und Luxus ist bei uns mannigfaltig angelegt. Es kann ein Haus in einem begehrten Ballungsgebiet auf einem teuren Grundstück sein, eine besondere Haustechnik verbaut haben oder eben am Ende der goldene Wasserhahn.“ Der Kunde eines luxuriösen Hauses entwickelt gemeinsam mit WeberHaus nach seinen Vorstellungen das Objekt.

Zum dritten Mal hat sich ein Kunde von WeberHaus eine Villa am Stadtrand von Berlin für eine Million Euro gebaut. „Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, sollte es für die Rente sein, erzählt Vertriebsleiter Weber. Luxushäuser produziert WeberHaus auch für Luxemburg und die Schweiz. Für 1,5 Millionen Euro hat sich ein Eidgenosse ein luxuriöses Haus bauen lassen. WeberHaus ist dafür ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Traumhauspreis 2019 in Silber in der Kategorie Premiumhäuser.

60-jähriges Jubiläum

Und es gibt noch eine außergewöhnliche Geschichte aus England. Ein Vater erschien mit seinen beiden Söhnen bei WeberHaus. „Er hat für sich und seine beiden Söhne drei repräsentative Villen in einem Komplex auf der Isle of Man bauen lassen“, berichtet Andreas Bayer.

Im kommenden Jahr feiert WeberHaus sein 60-jähriges Betriebsjubiläum. Dann wird auch ein luxuriöses Haus gezeigt. „Aber nicht in Hünsborn, sondern in Linx“, wie Andreas Bayer berichtet. Es werde ein Flaggschiff sein. Der Name des Ausstellungsstückes zum Jubiläum lässt einiges erahnen: „England-Haus“.

Info

WeberHaus wurde 1960 als Zimmerei von Hans Weber gegründet. Ein Jahr später wurden die ersten drei Häuser gebaut. Heute ist der Fertighaus-Hersteller eines der führenden Unternehmen.

1972 wurde das Werk in Rheinau-Linx gebaut. In den 70er Jahren gab es in Wuppertal die ersten Ausstellung in Nordrhein Westfalen. 1978 folgte der Bau des zweiten Werkes in Hünsborn. Somit gibt es ein Süd- und ein Nord-Werk.

In dem mittelständischen Familienunternehmen gibt es 1.150 Arbeitsplätze und 70 Auszubildende. Insgesamt wurden bisher 37.000 Häuser und Objekte gebaut.

Der Grundgedanke des Fertighaus-Herstellers WeberHaus ist, dass jedes Gebäude in Wand- und Dachelemente zerlegt werden kann. Gefertigt wird hochautomatisiert.