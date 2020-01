Wann im Kreis Olpe die Weihnachtsbäume abgeholt werden

Zu Beginn des Jahres werden in den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe die Weihnachtsbäume eingesammelt. Diese Gelegenheit wird wie in jedem Jahr von vielen Vereinen und Organisationen genutzt, um Spenden für Projekte und Einrichtungen in der Umgebung zu sammeln.

Wir haben die Übersicht, wann und wo die Weihnachtsbäume im Kreis Olpe eingesammelt werden:

Stadtgebiet Olpe

Olpe /Lütringhausen: Am Samstag, 18. Januar, werden die Weihnachtsbäume von der KJG St. Martinus und der Gemeindejugend St. Marien abgeholt. Die Bäume sollten spätestens ab 9 Uhr gut sichtbar und evtl. mit Namen und Adresse versehen an der Straße bereit liegen. Es wird eine Spende von etwa ein Euro pro Meter Baum erbeten, die von Helfern an der Haustür entgegengenommen wird.

Oberveischede: Aufgrund eines Trauerfalls wird der Termin der Weihnachtsbaumaktion des Fördervereins der Löschgruppe Oberveischede um einen Tag vorverlegt. Die ausgedienten Bäume werden somit bereits am Freitag, 10. Januar, ab 16 Uhr eingesammelt. Der Förderverein freut sich über eine Spende.

Stadtgebiet Drolshagen

Bleche: Die Jungschützenabteilung der St.-Josef Schützenbruderschaft Bleche sammelt am Samstag,18. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Kirchengemeinde Bleche ein. Die Bäume sind bis 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu legen. Die Jungschützen sammeln hierzu Spenden.

Drolshagen: Die KjG St. Clemens Drolshagen sammelt am Samstag, 18. Januar, die Tannenbäume ein. Dazu sollten die Bäume am Samstagmorgen um 9 Uhr an die Straße gelegt werden. Im Laufe des Vormittags werden die Weihnachtsbäume dann eingesammelt. Um eine kleine Spende würde sich die Jugendarbeit der KjG St. Clemens freuen.

Eltge/Halbhusten/Heiderhof/Husten/Iseringhausen: Die Männer des MGV Iseringhausen sammeln am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Der Verein freut sich über eine rege Inanspruchnahme und natürlich auch über eine kleine Spende.

Gemeindegebiet Wenden

Wenden: Wie es bereits seit Jahren eine liebgewonnene Tradition in Wenden ist, sammeln auch in diesem Jahr die Jungsänger des MGV Wenden die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Tannenbäume sollten bis Samstagmorgen, 11. Januar, draußen positioniert sein. Eine freiwillige Spende wird gerne entgegen genommen.

Möllmicke: Am Samstag, 11. Januar, bitten die Möllmicker Chöre „Einigkeit“ um Unterstützung bei ihrer alljährlichen Tannenbaumaktion. Gegen eine kleine Spende holen die Sängerinnen und Sänger die ausrangierten Christbäume ab. Die Dorfbewohner werden gebeten, die Tannenbäume bis 9 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen.

Ottfingen: Die Jungschützenabteilung der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft aus Ottfingen bittet die Bewohner des Dorfes, ihre Tannenbäume am Samstag, 11. Januar, bis 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu legen. Die Tannenbäume werden gerne gegen einen kleinen Obolus abgeholt.

Gerlingen: Die Korporalschaft Ohl/Steinacker der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Gerlingen sammelt am Samstag, 11. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 9.30 Uhr gut sichtbar an die Straße zu legen.

Stadtgebiet Attendorn

Dünschede/St. Claas: Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr durch die Osterfeuerbauerfreunde eingesammelt. Der Verein würde sich über eine kleine Spende freuen.

Repe/Helden/Mecklinghausen/Niederhelden: Am Samstag, 11. Januar, werden die ausgedienten Weihnachtsbäume von der Jugendabteilung der JSG Dünschede/Helden eingesammelt. Es wird darum gebeten, dass die Tannenbäume gut sichtbar am Straßenrand liegen. Die Jugendabteilung würde sich über eine kleine Spende sehr freuen.

Ennest: Der Elternrat des DRK-Kindergartens „Regenbogenland“ in Ennest sammelt am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr wieder gegen eine kleine Spende die Weihnachtsbäume in Ennest ein.

Gemeindegebiet Finnentrop

Finnentrop: Die Maiböcke Finnentrop sammeln wie in den vergangenen Jahren wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Bäume sollten am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 Uhr an der Straße liegen.

Heggen: Die Kolpingjugend Heggen sammelt am Samstag, 18. Januar, die Weihnachtsbäume ein. Die Bäume sollten ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand liegen. Um eine kleine Spende wird gebeten.

Stadtgebiet Lennestadt

Meggen: Der Heimatverein Meggen sammelt am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr gegen einen kleinen Obolus in Höhe von drei Euro die Weihnachtsbäume im Dorf ein. Es wird darum gebeten, die Bäume an die Straße zu legen.

Grevenbrück/Bonzel/Germaniahütte: Am Samstag, 11. Januar, sammelt die Kolpingjugend Grevenbrück die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Bitte den Baum ab 8.30 Uhr gut sichtbar an die Straße legen. Pro Baum wird eine Spende von einem Euro eingesammelt, welche die Helfer an der Haustür entgegennehmen werden.

Langenei: Traditionell werden am Samstag, 11. Januar, wieder die Weihnachtsbäume gegen einen kleinen Obolus gesammelt. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 9 Uhr an die Straße zu legen.

Oedingen: Am Samstag, 11. Januar, werden die ausgedienten Weihnachtsbäume von den Jungschützen und der Dorfgemeinschaft gegen einen geringen Obolus eingesammelt. Es wird darum gebeten, die Tannenbäume ab 10 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen.

Altenhundem: Die Tannenbaum-Sammelaktion findet am Samstag, 11. Januar statt. Die Tannenbäume sollten am 11. Januar ab 8.30 Uhr an der Straße liegen und mit einem Adresszettel versehen sein. Es wird um eine Spende von mind. 2 Euro gebeten, welche die Helfer der Kolpingsfamilie Altenhundem entgegennehmen werden.

Bilstein: Am Samstag, 11. Januar, sammelt die Feuerwehr Bilstein wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 9 Uhr an der Straße bereit zu legen. Die Abholung eines Baumes kostet drei Euro.

Oberelspe/Altenvalbert/Burbecke/Habbecke: Am Samstag, 18. Januar, sammelt das Tambourcorps Oberelspe die ausrangierten Weihnachtsbäume ein. Die Bevölkerung wird gebeten, die Bäume ab 10 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitzulegen.

Gemeindegebiet Kirchhundem

Kirchhundem/„Altes Feld“/Herrntrop/Flape: Am Samstag, 11. Januar, führt das Tambourcorps Kirchhundem wieder seine alljährliche Tannenbaumaktion durch. Ab 8 Uhr werden die Bäume gegen einen kleinen Obolus abgeholt.

Hofolpe/Heidschott: Der SSV Hofolpe sammelt am Samstag, 11. Januar, gegen einen kleinen Obolus die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Parallel dazu wird auch eine Altpapiersammlung durchgeführt. Die Mitbürger werden gebeten die Weihnachtsbäume und das Altpapier bis 9 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.

Heinsberg: Am Samstag, 11. Januar, sammelt der Böllerclub Heinsberg die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Bewohner werden gebeten, die Bäume bis 10 Uhr an den Straßenrand zu legen. Einen kleinen Obolus, der wieder einem guten Zweck gespendet wird, nehmen die Helfer dankend an der Haustür entgegen.

Welschen Ennest: Die KLJB Rahrbachtal sammelt am Samstag, 18. Januar, wieder die ausgedienten Tannenbäume im Ort ein. Die Bäume sollten bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar an der Straße platziert werden. Es wird um eine kleine Spende gebeten.