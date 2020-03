Nicht nur Konzerte, Versammlungen und Theaterstücke müssen wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Auch sämtliche Gottesdienste im Erzbistum Paderborn bleiben bis auf weiteres untersagt. Und das in der Fastenzeit, eine der wichtigsten Phasen des Jahres für gläubige Christen. Viele Aktionen und Projekte, die für diese Zeit bis Ostern geplant waren, können nicht stattfinden – das gilt auch für den Wanderkreuzweg der Gemeinde Finnentrop.

Im vergangenen Jahr war dieser durch den Katholischen Sozialdienst Olpe auf den Weg gebracht worden – insgesamt beteiligten sich fünf Künstlerinnen und Künstler daran. Sie gestalteten die verschiedenen Kreuzwegbilder, die sich daraufhin in der diesjährigen Fastenzeit auf den Weg durch den ganzen Kreis Olpe machen sollten. Im November bekamen die teilnehmenden Pfarrgemeinden sogar den „Leo“-Preis der Erwachsenen- und Familienbildung des Erzbistums Paderborn.

Endstation in Meggen

Nun aber kam alles anders geplant: Der Wanderkreuzweg, der sich unter anderem an Menschen richtet, die nicht mehr aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen können, kann seine Reise wegen des Coronavirus nicht weiter fortsetzen. Nach einigen Stationen war mit der Gestaltung eines letzten Kreuzwegs am Sonntag, 15. März, in Meggen Schluss – und das obwohl eigentlich noch Stationen in Saalhausen, Attendorn, Drolshagen oder Elspe geplant waren, unter anderem in Seniorenheimen.

Jetzt stehen die Bilder bei Carmen Brinker, die den Kreuzweg in Meggen mitorganisiert hatte, da sie von niemandem abgeholt werden können. Damit diese aber trotz der Absagen der restlichen Stationen nicht in Vergessenheit geraten, kam die Meggenerin auf die Idee, sie vor ihrem Haus am Meggener Barbarufer aufzustellen – eine bei vielen Spaziergängern beliebte Strecke. „Ich hätte es einfach schade gefunden, wenn die Bilder jetzt so lange bei mir rumgestanden hätten, ohne dass sie jemand sieht“, so Brinker. Bei gutem Wetter holt sie deshalb seit einigen Tagen die Bilder nachmittags hervor und stellt sie auf den Gehweg.

Und die Idee scheint anzukommen: Immer wieder bleiben Spaziergänger vor den Bildern stehen, Fahrradfahrer halten an, vorbeifahrende Autos fahren langsamer um die Kunst zu bestaunen.

„Gerade in dieser Zeit geben die Bilder vielleicht einigen Menschen Trost“, sagt Brinker. So finden die Kunstwerke des Wanderkreuzwegs nun doch noch Beachtung, bevor sie im nächsten Jahr dann in der Fastenzeit hoffentlich wieder ihren Weg durch den Kreis Olpe antreten dürfen.