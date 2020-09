So könnte eine Alternative zu den bisherigen Planungen am Attendorner Bahnhofsquartier aussehen.

Einkaufszentrum Wall-Center in Attendorn: Initiative fordert neue Planung

Attendorn. Geplantes Einkaufszentrum am Attendorner Bahnhof: Initiative „Entwicklung Bahnhofsquartier“ sieht Alternativen zum ursprünglichen Entwurf:

Das geplante Wall-Center ist seit Monaten eines der beherrschenden Themen in Attendorn. Nun meldet sich die Initiative „Entwicklung Bahnhofsquartier“ zu Wort und macht deutlich, dass es Alternativen zum ursprünglichen Entwurf gibt. Zur Erinnerung: Die Stadt Attendorn plant ein Einkaufszentrum am alten Busbahnhof, in dem sich unter anderem ein großflächiger Vollsortimenter, ein Drogeriemarkt und ein Textil-Discounter ansiedeln sollen. Investor ist die Firma ITG aus Düsseldorf.

Die Initiative „Entwicklung Bahnhofsquartier“, bestehend aus Bürgern, Einzelhändlern und Wirtschaftsunternehmern aus Attendorn, befürchtet, dass die bisherige Planung negative Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel im Innenstadtbereich haben könnte. „Wir sind keine Wall-Center-Gegner“, ist der gemeinsame Tenor der Initiative. „Als Attendorner Bürger ist es uns allen wichtig, im Bahnhofsquartier eine dem Innenstadtentwicklungskonzept folgende Projektierung umzusetzen.“

Gläserne Passage als Highlight

Wie eine alternative Planung für das Bahnhofsquartier aussehen könnte, zeigt ein Entwurf des Architekturbüros Eicker Architekten, das von einem stark interessierten Projektentwickler beauftragt wurde: großzügige Parkmöglichkeiten zeitgemäß als Tiefgarage (das Konzept der ITG sieht diese im Erdgeschoss vor), zum Stadtentwicklungsplan passende ebenerdige Einzelhandelsflächen und als besonderes Highlight eine gläserne Passage, die den Bahnhof mit der Innenstadt verbindet und die Passanten ins Stadtzentrum leitet. Optional sind Wohnflächen im Obergeschoss mit Ausrichtung zum Ostwall vorgesehen.

Einen potenziellen Investor habe man bereits gefunden, so die Initiative. Weitere haben bei einer Neuausschreibung, die aufgrund eines aktuellen Grundstückskaufs im Plangebiet und der damit einhergehenden notwendigen Neuplanung wichtig wäre, starkes Interesse bekundet, sich mit entsprechenden Konzepten bei der Politik und den Bürgern um das Projekt zu bewerben.

Für neues Ausschreibungsverfahren einsetzen

Der Entwurf von Eicker Architekten sei nur als eine erste Idee von vielen zu sehen. „Bei einer neuen Planung sollten wir die Chance nutzen, zusammen mit allen Beteiligten gemeinsam Pläne zu entwickeln und zu überlegen, was für Attendorn im Bereich des Einzelhandels das Richtige ist. Auch die Wirtschaft hat großes Interesse daran, den guten, eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“ Daher appelliert die Initiative an den Attendorner Stadtrat, sich für ein neues Ausschreibungsverfahren einzusetzen.