Vorfahrt missachtet: 15-Jährige bei Unfall in Olpe verletzt

Bei einem Unfall in Olpe am Mittwoch wurde eine Kradfahrerin verletzt.

Olpe. Eine Kradfahrerin kam bei einem Unfall in Olpe zu Fall und verletzte sich. Sie fuhr mit ihrem Zweirad in einem Kreisverkehr auf ein Auto auf.

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist am Mittwoch eine 15-Jährige verletzt worden. Die Kradfahrerin fuhr nach Angaben der Polizei Olpe gegen 12.50 Uhr von der Straße Am Bratzkopf in den Kreisverkehr an der Stellwerkstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Autofahrerin.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die 15-Jährige stürzte. Eine Behandlung durch Rettungssanitäter lehnte sie ab. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.