Von E-Mobilität begeistert: „Nächstes Auto wieder ein Tesla"

Spätestens seit dem Kultstreifen „Zurück in die Zukunft“ ziehen Flügeltüren den Blick jedes Auto-Fans magisch an. Im Kinostreifen war es der Kultsportwagen DeLorean, mit dem sich die Hauptdarsteller in die Vergangenheit und später in die Zukunft beamen konnten.

So weit ist es bei Elektroinstallateurmeister Martin Schröder aus Gerlingen zwar noch nicht, aber ein Hauch von Science Fiktion weht schon durch die Bruchstraße, wenn Schröder in sein 130.000 Euro teures Tesla-Modell X einsteigt und die Flügeltüren hochfährt: „Tesla ist technisch unglaublich weit“, schwärmt der 57-Jährige von seinem 450 PS-starken Gefährt. Und aus seinen Worten ist unzweideutig herauszuhören: Die Elektromobilität ist für ihn ein Stück weit Herzblut.

Was für den Außenstehenden auf den ersten Blick wie lupenreiner Luxus rüberkommt, ist beim Photovoltaik-Spezialisten Schröder ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftes. Schröder hat als Elektro-Installateurmeister einen mittelständischen Betrieb aufgebaut, in dessen Mittelpunkt die Photovoltaik steht, gekoppelt mit der Elektromobilität: „Pro Jahr bringen wir etwa 6.000 Photovoltaik-Module aufs Dach. Dazu bieten wir auch Speichertechnik an - von Tesla.“ Der Stromspeicher ist ein großer Akku für Keller oder Garage, in dem nicht benötigter Photovoltaikstrom gespeichert werden kann, zum Beispiel, um ein Elektromobil zu laden.

Mit der Tesla-App kann Martin Schröder nicht nur den Ladevorgang verfolgen, er könnte ihn auch unbemannt zu sich kommen lassen. Das ist aber noch nicht erlaubt. Foto: Foto: Josef Schmidt

„Der Tesla X hat einen 90 kWh-starken Akku, mit dem ich bei normaler Fahrweise eine Reichweite von rund 380 Kilometer habe. Wer bewusst vorsichtig fährt, kann es auch auf 500 Kilometer bringen.“

Nach den technischen Kennzahlen gefragt, glänzen die Augen jedes Automobilisten: 450 PS, bei 250 Stundenkilometern wird abgeriegelt, von Null auf Hundert braucht der Sechssitzer weniger als vier Sekunden. Schröder ist überzeugt: In Sachen Elektromobilität kommt noch kein anderer an Tesla heran: „Die bauen derzeit die besten E-Mobile der Welt“, beteuert der gebürtige Olper: „Mein nächstes Auto wird wieder ein Tesla.“

Einige technische Finessen würde ein Laie eher für Details aus einem Science Fiction halten: Schröder zeigt uns auf seinem Handy die Tesla-App und die Einstellung „Herbeirufen“. „Es ist zwar noch nicht erlaubt, aber er könnte es“, grinst Schröder. Gemeint ist, dass er seinen Tesla irgendwo parken, zum Einkaufen gehen und das Auto dann unbemannt zu sich fahren lassen könnte. Autonomes Fahren eben.

Reichweite kein Problem

Aber auch das leidige Thema Reichweite löse Tesla nahezu perfekt, sagt Schröder: „Wenn ich nach Rom oder Barcelona fahren will, gebe ich das ein und muss mir um Ladestellen keine Gedanken mehr machen.“ Das Tesla-System rechne genau aus, wo die nächsten Super-Charger stünden und wann das Auto sie auf der Langstrecke brauche. „Dort führt er mich dann automatisch hin. Und während des Ladevorgangs, der maximal 30 Minuten dauert, kann ich eine Pause machen.“

Sechs Sitze bietet der Tesla X, bei rund 400 Kilometer Reichweite, sagt Besitzer Martin Schröder. Foto: Foto Josef Schmidt

Die ganz neuen Modelle schafften die komplette Ladung sogar in 15 Minuten. Den Ladevorgang könne er über die Tesla-Handy-App mühelos verfolgen.

Kein Wunder, dass Schröder auch seinen Firmen-Fuhrpark, in dem noch zwei Diesel brummen, ganz auf Elektromobilität umstellen will: „Nächste Woche bekommen wir einen vollelektrischen Mercedes Vito“, freut er sich. Und privat ist für ihn ohnehin sonnenklar: „Ich fahr nur noch elektrisch.“