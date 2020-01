Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Germinghausen hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Germinghausen. Ein Bewohner in Germinghausen hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte war dabei, die Haustür aufzubrechen. Fahndung läuft.

Versuchter Einbruch Germinghausen: Bewohner ertappt Täter

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Germinghausen hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. In der Nacht zu Donnerstag, 23. Januar, wurde der Anwohner der Alten Dorfstraße in Germinghausen gegen 4 Uhr von verdächtigen Geräuschen geweckt. Er ging vom im Obergeschoss gelegenen Schlafzimmer hinab ins Erdgeschoss, um nach der Ursache für die Geräusche zu suchen. Hierbei sah er durch das Milchglasfenster neben der Haustür schemenhaft eine dunkel gekleidete Gestalt, die offenbar dabei war, die Haustür aufzubrechen.

Flucht im weißen Pkw

Als er die Haustür von innen öffnete, flüchtete der Einbrecher hinter das Haus. Hier wartete offenbar ein Mittäter in einem weißen PKW und beide fuhren davon. Der Geschädigte konnte sich einen Teil des Kennzeichens merken und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos, die Ermittlungen dauern an. Durch die Hebelversuche an Fenster und Haustür entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.