Versammlung am Samstag

Die letzte von Jochen Schäfer geleitete Jahreshauptversammlung steht am Samstag ab 19 Uhr in der Schützenhalle auf dem Programm. Dort wird der Vorstand auch einen Nachfolgekandidaten präsentieren. Wie der scheidende 1. Vorsitzende und Major stehen auch der 2. Vorsitzender Michael Steinberg, Schriftführer Günter Schwarz und Schatzmeister Wolfgang Orbana seit zwölf Jahren an der Vereinsspitze. Sie stehen am Samstag aber nicht zur Wahl. In die Amtszeit von Jochen Schäfer fiel 2009 auch ein warmer Geldregen in Höhe von 22.000 Euro. Schäfer und Kollegen hatten herausgefunden, dass jahrelang ein Gaszähler in der Schützenhalle doppelt abgerechnet hatte.