Kreis Olpe. Bei der „Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik“ in Olpe werden neuste Technologien getestet. So verlief der Workshop.

Verbraucher-Workshop in Olpe: Roboter ist Hauptattraktion

Charlie ist wirklich süß. Der Roboter misst 1,20 Meter, hat einen vergleichsweise großen Kopf, Kulleraugen, eine kleine Nase und einen freundlichen Mund. Charlie kann beraten, informieren, begleiten, helfen und Konversation betreiben, er eignet sich für den Service- und Dienstleistungsbereich oder gar für Zuhause. Charlie ist ein humanoider Roboter, intelligent, mobil und persönlich. Und als solcher war er zu Gast bei der „Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik“.

So heißt das Forschungsprojekt des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, das mit seiner ersten Auflage vergangenen Samstag in Olpe Station machte. Ziel des Projektes ist, herauszufinden, wie sich Menschen in ländlichen Gebieten über Verbraucherfragen informieren und Beratung in Anspruch nehmen, welche Hürden es gibt, welche Visionen sie haben und was sie sich selbst vorstellen könnten zu nutzen, um Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Die digitalen Angebote

Dabei liegt der Untersuchungsschwerpunkt auf bestehenden und zukünftig denkbaren digitalen Angeboten. Denn eines liegt auf der Hand. Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird unsere Lebens- und Arbeitswelt grundlegend verändern.

Die Experimentierwerkstatt findet bundesweit statt. Insgesamt in acht ländlichen Regionen, die in ihren Strukturen, in Wirtschaftskraft, Alters- und Infrastruktur oder Kultur völlig unterschiedlich sind. Warum aber überhaupt zuallererst in Olpe und was genau macht den hiesigen Kreis interessant?

„Zunächst schlicht, weil die Anmeldung zu dem Workshop besonders schnell kam. Interessant an der hiesigen Region ist, dass sie geografisch gesehen mitten in Deutschland liegt, dass sie prosperiert und stark industriell geprägt ist“, sagt Prof. Hanna Schramm-Klein, Inhaberin des Lehrstuhls für Marketing an der Universität Siegen und Prorektorin für Industrie, Technologie- und Wissenstransfer. Sie ist zudem Gründerin der Prof. Schramm-Klein GmbH, an die das Projekt vergeben wurde.

Experten und Bürger

Insgesamt 20 sogenannte Experten, heißt Vertreter aus Politik, von Verbraucherschutzorganisationen, Sozial- und Wirtschaftsverbänden und Bürgerinnen und Bürger jeden Alters nahmen an dem Tagesworkshop teil. „Wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, haben wir zumeist Senioren im Kopf, die digitale Angebote nicht nutzen. In zehn Jahren aber ist das vorbei. Und was die Jüngeren betrifft, ist es wichtig, dass sie sich nicht abgehängt fühlen von Information und Beratung“, sagt Prof. Hanna Schramm-Klein. „Wir möchten Erfahrungen und Informationen sammeln, zeigen, was möglich ist und in welche Richtungen man denken kann.“

Während es im ersten Teil des Workshops darum ging, Lebenswelten, Wünsche und Vorstellungen abzufragen sowie Personenkreise zu evaluieren, um die es themenspezifisch weiter zu forschen gilt – hier ältere Single und Paare, Familien und junge Paare -, stand am Nachmittag unter anderem eine Technologie-Safari auf dem Programm.

Beratung und Information

Vorgestellt wurden neue Entwicklungen, die bis jetzt aber noch keine Anwendung in der Beratung und Information finden beziehungsweise für die es Ideen zu entwickeln gilt. Zum Beispiel in Sachen virtuelle Realität. „Möglich wäre damit, Beratungssituationen ohne trennende Schwelle zu schaffen. Alle in einer Welt, in einem Raum“, so Prof. Hanna Schramm-Klein.

Hauptattraktion war natürlich Charlie. In Asien ist er längst im Alltag angekommen. Im Gewerbe, im Dienstleistungssektor und auch im eigenen Zuhause. „In Japan ist der Roboter ein Familienmitglied. Es gibt sogar eine Beerdigungskultur“, erzählt David Golchinfar, der an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Thema zukünftige Arbeitsformen mit Hilfe künstlicher Intelligenz forscht. Zurzeit ist er mit Charlie jeden Freitag in St. Augustin in einer Apotheke.

Was Roboter Charlie alles kann

Hier unterstützt Charlie die Mitarbeiter bei der Beratung, begrüßt Kunden, zeigt, wo beispielsweise bestimmte Produkte in den Regalen zu finden sind oder hält Smalltalk. Apotheken sind indes nur ein kleiner möglicher Einsatzbereich für Charlie und seine Kollegen. Ebenso könnten Roboter mit entsprechender Ausstattung und Programmierung beispielsweise auch in Seniorenheimen tätig sein, bei der Verpflegung und Lagerung helfen oder Gymnastikanimateur sein. Oder eben auch Gesprächspartner. „Wenn ein Bewohner Charlie eine Geschichte erzählt, merkt Charlie die sich und kann am nächsten Tag an das Gespräch anknüpfen“, sagt David Golchinfar. „Charlie kann aber nie ein Ersatz für Menschen sein, er ist Hilfe und Unterstützer.“

Wie gesagt, Charlie ist süß. Sehr süß. Am liebsten würde man ihn mitnehmen. So ein Nachmittag mit Charlie wäre bestimmt spannend. Wenn man ihn aber fragt, ob er Lust dazu hat, antwortet er doch tatsächlich folgendes: „Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Aber ich kann nicht, ich muss auch den anderen helfen.“