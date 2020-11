Die Polizei (hier ein Symbolbild) sucht nach denjenigen, die in Biekhofen einen Schaukasten zerstört haben.

Polizeui Vandalismus: Unbekannte zerstören Schaukasten in Biekhofen

Attendorn. Auf der rechten Seite wird der Kasten in dem Attendorner Ortsteil komplett zerstört, auf der linken Seite werden die Glasscheiben eingeschlagen.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Schaukästen, die neben einer Bushaltestelle in der Biekhofer Straße in Biekhofen stehen, beschädigt. Auf der rechten Seite wurde der Kasten komplett zerstört, auf der linken Seite wurden die Glasscheiben eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.