Vandalen zerstören Bushäuschen in der Gemeinde Wenden

Wenden. Unbekannte Täter zerstören Buswartehäuschen in der Gemeinde Wenden. Der Schaden in diesem Jahr beträgt 10.000 Euro.

Ein besonderes Ärgernis macht sich aktuell in der Gemeinde Wenden breit. Allein im Oktober wurden Buswartehäuschen in Hünsborn (zweimal), Rothemühle und Hillmicke vorsätzlich zerstört. Die Reparaturkosten hierfür beliefen sich auf 5.763 Euro. Im Frühjahr wurden bereits Wartehallen in Hillmicke, Altenhof, und Rothemühle zerstört. Der gesamter Schaden in diesem Jahr beträgt rund 10.000 Euro.

Anzeige erstattet

Die Gemeinde Wenden hat jetzt Anzeige gegen unbekannt erstattet. Sie ruft die Bevölkerung auf, ein offenes Auge auf die Buswartehäuschen zu halten. Es handelt sich offensichtlich immer um dieselben Täter, die auf der Strecke Hünsborn, Rothemühle, Hillmicke bis nach Gerlingen ihr Unwesen treiben. Aktuell wurden wieder in Hünsborn und Brün zwei Wartehäuschen zerstört.

Neben Kontrollen der Polizei wird auch die Gemeinde Wenden besondere Maßnahmen ergreifen, um die Täter zu überführen. Entsprechende Hinweise werden an die Gemeinde Wenden oder die Polizei erbeten.