UWG Wenden wehrt sich gegen Vorwürfe von SPD und Grünen

Keine Geschlossenheit nach Wahltriumph

Es ist erst ein paar Wochen her, als die Wendener CDU bei den Kommunalwahlen eine herbe Klatsche hinnehmen musste. Erstmals in der Geschichte hatte sie in der tiefschwarzen südlichsten Kommune des Kreises Olpe die absolute Mehrheit verloren. SPD, UWG und Grüne waren die großen Sieger. Sie triumphierten. Das nichts anderes als die Opposition kennende Trio hatte tatsächlich den scheinbar übermächtigen Gegner in die Knie gezwungen. Da mag sicher auch ein Stück Häme über die Schlappe der Union aufgekommen sein.



Viele Wähler dachten, dass die einstige Opposition nun den Arrivierten die Stirn bietet. Keine Frage: SPD, UWG und Grüne hatten mit ihrer gemeinsamen Mehrheit plötzlich die Karten in der Hand. Sie hätten dem neuen Rat ihren Stempel aufdrücken können. Doch dazu hätte es einer Geschlossenheit bedurft.



Die CDU kann sich indes die Hände reiben. Ohne etwas dafür zu können, hatte sie in der Ratssitzung bei der Besetzung der politischen Posten weiterhin das Heft des Handelns in der Hand. Dass es so schnell zum Zwist der jetzt Mehrheits-Opposition kommt, hätte die Union aber mit Sicherheit auch nicht gedacht.