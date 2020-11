Seit mittlerweile eineinhalb Jahren lebt die gebürtige Attendornerin Sarah Hoffmann in Los Angeles. Hier arbeitet sie als Unternehmensberaterin bei „Ernst & Young“, nachdem sie bereits 2018 ein dreimonatiges Projekt in dem amerikanischen Team betreuen durfte. „Mir hat es von Anfang an hier super gefallen, der ganze Lifestyle, das Wetter“, schwärmt die 30-Jährige.

Kalifornien, der „Sunshine State“. Er gilt als demokratischer Staat und somit als „pro Biden“ im Hinblick auf die heutige US-Präsidentschaftswahl. Ob Biden aber auch tatsächlich gegen Trump gewinnen wird, da ist sich Hoffmann unschlüssig. Das Land: gespalten.

Trump versus Biden

„Da ich nicht wählen darf, nehme ich mich ein bisschen aus der Diskussion ‘raus. Aber es gibt sowohl Demokraten als auch Republikaner in meinem Freundeskreis. Und dabei kristallisiert sich schon heraus, dass die wohlhabenden Business-Familien eher Republikaner sind und die Demokraten eher den Fokus auf den sozialen Aspekt legen.“

Keiner ihrer republikanischen Freunde spreche sich aktiv für Trump aus. „Es ist eher so, dass diese Leute die konservativen Werte der Republikaner unterstützen.“ Aber gerade die Menschen, die im Finanzbereich arbeiten, würden die Steuervorteile gutheißen, die Trump umgesetzt hat.

Im Gegensatz zu Deutschland werden politische Duelle sehr viel persönlicher ausgetragen, hat Hoffmann festgestellt. „Das finde ich wirklich krass, wie persönlich sich die Kandidaten angreifen. Wenn es plötzlich darum geht, dass Bidens Sohn mal drogenabhängig war. Das ist so niveaulos. Das wäre in Deutschland undenkbar.“

Corona

„Ich habe viele Nachrichten von Familie und Freunden bekommen, in denen sie mich gebeten haben wieder nach Hause zu kommen, weil es doch so schlimm ist mit Corona in Amerika. Aber ich empfinde das hier gar nicht so“, erzählt Hoffmann. Ihrer Ansicht nach stellen es die deutschen Medien schlimmer dar als es tatsächlich ist. „Natürlich gibt es hier die Fallzahlen, da kann ich auch nicht gegen argumentieren. Aber ich kenne nach wie vor niemanden persönlich in LA, der von Corona betroffen war. Oder dadurch seinen Job verloren hat“, so Hoffmann.

Einen flächendeckenden Lockdown, so wie er für November wieder in Deutschland verhängt wurde, gebe es nicht. Aber auch in Kalifornien gelten strenge Maßnahmen: So haben beispielsweise Restaurants und Fitnessstudios seit Pandemie-Beginn für den Indoor-Bereich geschlossen. „Aber das Gute in Kalifornien ist eben, dass wir vieles draußen machen können, weil das Wetter so gut ist“, meint Hoffmann. Maskenpflicht bestehe sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien – dort zumindest, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Stimmung? „Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute eher genervt sind. Wir arbeiten seit Monaten ausschließlich im Homeoffice – die systemrelevanten Berufsgruppen mal außen vorgenommen. Und das soll mindestens noch bis Mitte nächsten Jahres so weitergehen.“

Black Lives Matter

Nachdem der Afroamerikaner George Floyd im Mai dieses Jahres bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota von einem Polizisten getötet wurde, schwappte die „Black Lives Matter“-Welle durchs ganze Land. Auch in Los Angeles tobte die Bewegung. Nicht immer friedlich, wie sich Hoffmann erinnert: „Geschäfte wurden verwüstet und geplündert, sodass die Inhaber ihre Läden später mit Brettern verriegelt haben. Das war ein ganz unangenehmes Gefühl hier durch die Straßen zu gehen. Fast zwei Wochen gab es eine Sperrstunde, sodass wir nach 20 Uhr nicht mehr das Haus verlassen durften.“

Ausblick

Auf die Frage, wie es weitergeht, ob sich die Stimmung in den USA nach der Präsidentschaftswahl wieder beruhigen wird, gerät Hoffmann ins Stocken. „Ich hoffe, dass Themen wie Corona nicht mehr als Instrument im Wahlkampf missbraucht werden“, sagt sie. Vielleicht werde danach wieder mehr Objektivität einkehren.

Doch egal wie die Wahl ausgehen wird, „die Amerikaner erwarten Aufstände“, so Hoffmans Wahrnehmung. „Manche haben schon angekündigt, dass sie ihre Geschäfte wieder verriegeln werden, weil sie glauben, dass die Zerstörungswut wieder losgeht, wenn Trump wieder gewählt wird.“