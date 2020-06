Blaulicht Unfall in Wenden: Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Wenden. Schwer verletzt wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der L 714 bei Wenden.. Ein Autofahrer hatte ihn bei einem Überholmanöver übersehen.

Ein Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag auf der L 714 bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 17.30 Uhr befuhr der 57-jährige Motorradfahrer die L 714 von Kreuztal nach Wenden. Gleichzeitig wollte ein 20-jähriger Wendener, der in der Gegenrichtung unterwegs war, mit seinem Audi den vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah der junge Mann den Motorradfahrer aus Kreuztal. Kurz vor dem Zusammenstoß konnten beide derart ausweichen, dass sie sich lediglich seitlich touchierten. Trotzdem kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die L 714 war für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt.