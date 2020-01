Finnentrop. Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag mehrere Fenster der Moschee in Finnentrop zerstört. Verein und Bürgermeister zeigen sich schockiert.

Finnentrop: Angriff auf Moschee – Staatsschutz ermittelt

Ramazan Olmaz, Vorsitzender des Finnentroper Moscheevereins, ringt mit den Worten. „Wir sind schockiert“, sagt er schließlich voller Trauer und Entsetzen. Warum? Nach unseren Informationen haben vier unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mit großen Steinen auf das Gotteshaus an der Bamenohler Straße in Finnentrop geworfen, dabei drei zweifachverglaste Fenster der Einrichtung eingeschlagen und die Fassade beschädigt. „Mittlerweile haben wir mehr als 20 Steine gezählt“, berichtet der Vereinsvorsitzende auf Nachfrage dieser Redaktion. Er könne nur mit dem Kopf schütteln.

Die Moschee in Finnentrop ist Ziel eines nächtlichen Angriffs geworden. Foto: Privat

Bürgermeister Dietmar Heß konnte ebenso kaum glauben, was geschehen war: „Das hatte ich in Finnentrop bislang nicht für möglich gehalten. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen“, erklärt er in einer kurzen Mitteilung. Die Gemeinde Finnentrop stehe in voller Solidarität zum Moscheeverein und bedauere diesen offenbar gezielten feigen Angriff sehr, so Heß weiter. „Die Religionsfreiheit ist ein ausdrücklich im Grundgesetz niedergelegtes Grundrecht. Es ist unsere Pflicht, dieses zu verteidigen.“

Überwachungsvideo zeigt vier Jugendliche

Genau dies drückt auch Olmaz aus: „Die Solidarität in Finnentrop nach diesem Angriff ist super. Muslime und Christen stehen stark zusammen und wir werden unser Zusammenleben dadurch nicht beeinflussen lassen.“ Zu den Hintergründen könne und wolle er nicht viel sagen, auch nicht, ob es sich möglicherweise um einen rechtsradikal motivierten Angriff handelt. Genauso wenig könne er den genauen Sachschaden beziffern.

Auf einem Überwachungsvideo sind laut Angaben des Moscheevereinsvorsitzenden vier junge Personen zu erkennen, die nach der Tat in Richtung Kirchstraße flüchten. Kritik übt Bürgermeister Heß unterdessen am Vorgehen der Polizei, die die Gemeinde Finnentrop als Eigentümer des Gebäudes nicht informiert habe. Unterdessen hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

