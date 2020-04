Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Attendorn

Neuenhof. Die Polizei sucht Unbekannte, die in der Nacht zum Montag in Neuenhof einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Eine Zeugin meldete am Montag (6. April) gegen 4.50 Uhr die Beschädigung eines Zigarettenautomaten in Attendorn-Neuenhof in der Straße „Am Berndebach/Hunnebrink“. Nach ihren Angaben seien zwei nicht näher zu beschreibende Personen zu Fuß in Richtung Plettenberger Straße gelaufen. Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen einen offensichtlich gesprengten Automaten fest.

Spurensicherung

Bei der Nachsuche im Tatortbereich fanden die Beamten in der Straße am Baukhan noch eine Packung Zigaretten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Entwendet wurde eine größere Anzahl von Zigaretten. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung am Tatort.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.