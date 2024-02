Polizei Trügerische Liebe im Kreis Olpe: Warnung am Valentinstag

Kreis Olpe „Love-Scamming“ ist eine perfide Betrugsmasche, bei der Täter die Sehnsucht ihrer Opfer ausnutzen. Gerade am Valentinstag ist Vorsicht gefragt.

Kreis Olpe (ots) - Das Geschäft mit der Liebe „boomt“: Gerade am Valentinstag (14. Februar) ist bei vielen Alleinstehenden die Sehnsucht groß, zu zweit durchs Leben zu gehen. Doch immer, wenn Gefühle im Spiel sind, ist es leicht, den Verstand auszutricksen. Diese Eigenschaft machen sich auch Betrügende zu Nutzen. Besonders beim Online-Dating ist es ein Leichtes, seinem Gegenüber die „echte“ Liebe vorzuspielen und diesen in eine Abhängigkeit zu bringen. Eine Bitte, Geld für eine Notlage oder auch für Flugtickets, zu überweisen, ist dann nur noch schwer abzuschlagen.

Diese Betrugsmasche nennt die Polizei „Love-Scamming“. Love-Scamming ist eine Form des Internetbetrugs, bei dem Kriminelle emotionale Bindungen zu ihren Opfern aufbauen, um sie finanziell auszunutzen. Die Betrügenden geben sich online als potenzielle Partner aus und spielen mit den Gefühlen und Vertrauensbekundungen ihrer Opfer, um Geld zu erlangen. Dies kann durch verschiedene Methoden geschehen, wie beispielsweise gefälschte Liebesbriefe, romantische Chats, gefälschte Identitäten oder Geschichten über finanzielle Notlagen.

Um sich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen beim Online-Dating zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: Seien Sie vorsichtig mit Ihren persönlichen Informationen. Geben Sie nicht zu früh persönliche Informationen preis, wie beispielsweise Ihre Adresse oder Ihre Bankdaten. Seien Sie auch vorsichtig mit dem Teilen von intimen Fotos oder Videos. Überprüfen Sie die Identität der Person: Das geht zum Beispiel, indem Sie nach Informationen fragen, mit denen Sie in sozialen Netzwerken oder auch in Suchmaschinen nach Hinweisen suchen können. Seien Sie misstrauisch, wenn die Person keine persönlichen Treffen oder Videotelefonate zulässt. Seien Sie aufmerksam bei finanziellen Forderungen: Wenn Ihr Online-Partner Sie um Geld oder finanzielle Unterstützung bittet, seien Sie äußerst vorsichtig. Geben Sie niemals Geld an jemanden weiter, den Sie online kennengelernt haben und den Sie nicht im echten Leben kennengelernt haben. Seien Sie misstrauisch: Love-Scammer versuchen oft, eine schnelle und intensive, emotionale Bindung herzustellen. Seien Sie skeptisch, wenn Ihr Online-Partner schnell Liebesbekundungen äußert oder starken emotionalen Druck ausübt. Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer von Love-Scamming zu sein, melden Sie dies umgehend der Polizei und den Plattformen, auf denen Sie diejenige oder denjenigen kennengelernt haben. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand: Informieren Sie sich über die aktuellen Betrugsmethoden und -taktiken, um sich besser schützen zu können.

