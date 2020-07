Trickdiebstahl in Attendorn: 30.000-Euro-Uhr gestohlen

Attendorn. Ein Mann wollte eine Armbanduhr im Wert von knapp 30.000 Euro verkaufen. In der Attendorner Innenstadt wurde er von einem Trickdieb überrumpelt.

Ein Mann ist am Freitag in Attendorn Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Er wollte eine Armbanduhr verkaufen, ging aber leer aus: ohne Geld und ohne Uhr.

Der Besitzer der Uhr hatte das Schmuckstück in einer Kleinanzeige zum Kauf angeboten. Mit einem vermeintlichen Interessenten verabredete er sich in einem Café in der Attendorner Fußgängerzone. Der Verkäufer wartete in der Außengastronomie und hatte die Armbanduhr in einem weißen, unscheinbaren Tütchen auf dem Tisch abgelegt. So berichtet es die Polizei.

Uhr in Attendorn gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Gegen 17.15 Uhr kam ein Mann an den Tisch, griff sich das Tütchen und rannte damit quer durch die Innenstadt davon. Im Bereich des Südwall/Hallenbads stieg er in eine dort wartende helle Mercedes-Limousine und fuhr weg. Bei seiner Flucht fiel dem Dieb seine Basecap vom Kopf.

Die Uhr hat laut Polizei einen Wert von knapp 30.000 Euro.

Die Kreispolizei Olpe hat diese Täterbeschreibung veröffentlicht:

männlich, ca. 30 Jahre alt

170 cm groß, schlank

leicht dunkler Hauttyp

dunkle, braune Haare, zum Knoten gebunden

trug eine Basecap und helle Kleidung

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02761 / 9269-2550 zu melden. (red)