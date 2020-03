Siegen/Attendorn. Ein Syrer (35) soll am 9. September 2019 einen Landsmann (31) in einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn erstochen haben.

Aus der Zelle wurde der 35-Jährige am Donnerstagmorgen die Treppe hinauf in Saal 165 des Siegener Landgerichtes geführt. Hier verhandelt die 1. Große Strafkammer an fünf Prozesstagen gegen den Syrer, der am 9. September 2019 in der Flüchtlingsunterkunft im Attendorner Industriegebiet Ennest einen Landsmann (31) erstochen haben soll.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In der Anklage wirft Staatsanwalt Rainer Hoppmann dem 35-Jährigen Totschlag vor. Schon in der Vergangenheit sei es zu Konflikten und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern gekommen. Am Tattag gegen 6 Uhr morgens habe der Angeklagte dem Mitbewohner ein Messer in den oberen Brustbereich gestoßen. Durch den Stich wurden Leber und Brustschlagader verletzt. Der 31-Jährige verblutete und starb um 9.43 Uhr im Krankenhaus in Attendorn. Laut Anklage soll der 35-Jährige den Tod billigend in Kauf genommen haben.

In der JVA Attendorn in Haft

Einen Tag nach der Tat war der Angeklagte von Spezialeinsatzkräften in Cochem festgenommen worden. Seitdem sitzt er in der JVA Attendorn in U-Haft. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder, die ebenso wie seine Frau in Syrien geblieben sind. Im Oktober 2015 war der 35-Jährige nach Deutschland gekommen und zunächst in Bad Berleburg untergebracht. Seit Oktober 2016 lebte er in der Unterkunft in Attendorn. Über einen von ihm im Oktober 2018 gestellten Asylantrag ist noch nicht entschieden worden.

Verteidiger Stefan Rückle verlas die Einlassung des Angeklagten. Er habe an dem Morgen einen Arzttermin in Attendorn gehabt. Auf dem Flur in der Unterkunft habe er dann den 31-Jährigen gesehen. Er benahm sich seltsam. Er kam auf den Angeklagten zu, beleidigte ihn und sagte: „Wo gehst du hin? Er hielt ein Küchenmesser auf mich gerichtet und holte aus. Ich griff mit beiden Armen zu und stieß ihn mit aller mir zu Verfügung stehenden Kraft zurück. Er prallte gegen die Wand und lag auf dem Boden. Er schaute mich mit großen Augen an und fasste sich an den Bauch“, so der Olper Anwalt und weiter: „Wegen ihm und seiner terroristischen Gesinnung hatte ich nur Ärger. Ich wollte dann nur noch weg.“

Zur Frage von Richterin Dreisbach, ob er Fragen beantworten wolle, sagte der Angeklagte: „Nein.“