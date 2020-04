Tödlicher Radunfall: Blonde Frau mit VW Golf gesucht

Saalhausen. Nach dem tödlichen Unfall eines 60-Jährigen Radfahrers in Lennestadt-Saalhausen gibt es neue Erkenntnisse.

Nach dem tödlichen Unfall, unter Beteiligung eines 60-Jährigen in Lennestadt-Saalhausen, gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei sucht jetzt nach einer Frau. Nach Angaben von Zeugen soll unmittelbar nach dem Unfall eine PKW-Führerin unmittelbar hinter dem Postfahrzeug gehalten und noch vor Eintreffen des ersten Rettungsteams Erste Hilfe geleistet haben.

40 Jahre alt mit blonden Haaren

Die ca. 40 Jahre alte Frau mit blonden Haaren fuhr einen silbernen VW Golf mit HSK-Kennzeichen. Sie trug ein Oberteil mit der Aufschrift „Panoramapark“. Sie wird gebeten sich mit der Polizei in Lennestadt unter der Telefonnummer 02761-9269-5200 in Verbindung zu setzen. Hinweise auf die Frau bitte ebenfalls an die vorgenannte Nummer.