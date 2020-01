Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telefon steht nicht still

Nach dem ersten Bericht in dieser Zeitung über den neuen Film „Die versunkenen Orte des alten Biggetals“ standen bei Hans-Werner Scharioth und dem Dorfverein Neu-Listernohl die Telefone nicht mehr still. „Alle möglichen Leute haben angerufen und wollten den Film sehen“, berichtet Scharioth. „Mit so einer Resonanz haben wir nicht gerechnet.“Insgesamt 11 Vorführungen in Neu-Listernohl und Sondern sind geplant, von denen die meisten bereits ausgebucht sind. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Dorfvereins Neu-Listernohl.