Nach der Sturmnacht begann am Montag im Kreis Olpe das große Aufräumen, verbunden mit einem erleichterten Aufatmen. „Wir sind relativ glimpflich davon gekommen“, so Ingo Wirth vom Lennestädter Ordnungsamt.

Bis das gesamte und genaue Ausmaß der Schäden feststeht, die das Sturmtief „Sabine“ im Kreis angerichtet hat, wird es noch einige Tage dauern. Drei leichtere Unfälle, bei denen Fahrzeuge durch Äste bzw. Bäume beschädigt wurden, aber keine verletzten Personen, meldete die Polizei.

„Wir vermuten, dass es nicht so schlimm war, wie wir befürchtet haben“, so auch Jürgen Messerschmidt, Leiter des Regionalforstamtes in Olpe. Bisher ist dies nur eine Vermutung, denn die staatlichen Förster hatten am Montag striktes „Revierverbot“, weil der Aufenthalt im Wald bei Böen von 100 km/h und mehr viel zu gefährlich war.

Das Forstamt warnt deshalb auch alle Spaziergänger, den Wald zu betreten. „Das ist unverantwortlich und lebensgefährlich“, so Messerschmidt. Schwächere Bäume könnten auch in den nächsten Tagen noch umfallen, da reiche eine Windböe manchmal aus. Denn durch die Borkenkäfermisere sind die Fichtenbestände zudem „aufgerissen“. Das heißt: Weil stärkere Randfichten fehlen, sind die weniger standfesten Bäume dem Sturm schutzlos ausgeliefert.

Mit schweren Gerät wie hier in Lennestadt werden die Sturmschäden beseitigt. Eine genaue Bilanz der Forstbehörden liegt noch nicht vor. Foto: Volker Eberts / WP

Stöppel abgeschnitten von Außenwelt

Zu größeren Flächenwürfen scheint es im Kreis Olpe nur an wenigen Ecken gekommen zu sein. Ein Privatwaldbesitzer oberhalb des Verbindungsweg zwischen Langenei und Stöppel in Lennestadt hatte dieses Pech. „Ich schätze, dass hier mindestens 1000 Festmeter umgefallen sind“, so Michael Gottschlich vom Forstbetrieb Gottschlich aus Jagdhaus. Seine Mitarbeiter begannen gestern morgen mit schwerem Gerät den Weg zur Stöppel freizuschneiden und zu räumen. „Das wird die gesamte Woche dauern“, so Gottschlich.

Der Ort Stöppel selbst war bis Montagmorgen von der Außenwelt abgeschnitten. „Wir haben den Weg nach Halberbracht am Morgen in Absprache mit der Feuerwehr selbst wieder freigeschnitten“, so Felix Stratmann vom Stratmann-Hof auf der Stöppel. Auf der Halberbrachter Seite habe der Sturm nur fünf oder sechs Bäume entwurzelt oder abgeknickt. Die Nacht auf der Anhöhe sei ruhig gewesen. Auch in den Forstbeständen sehe es weitgehend ganz gut aus. „Wir sind wohl mit zwei dunkelblauen Augen davon gekommen“, so Stratmann.

Straßen im Kreis Olpe noch bis Dienstag gesperrt

Laut Behörden bleiben die folgenden Straßen infolge der Sturmschäden mindestens bis Dienstag noch gesperrt: Attendorn-Berlinghausen ab Abzweig L 697, B 55 zum Jäckelchen, Verbindungsweg Langenei-Stöppel.

In Kirchhundem ist der obere Teil des Kommunalfriedhofs gesperrt. Dort ist ein Baum auf das obere Gräberfeld gestürzt, weitere könnten folgen, so die Gemeindeverwaltung. Sobald die Wetterverhältnisse es zulassen, werde die Gefahr beseitigt.

Die Feuerwehr im Kreis Olpe zog eine positive Einsatzbilanz. Ab 14 Uhr waren die Einsatzkräfte am Sonntag in Bereitschaft. In den Gerätehäusern wurden separate Einsatzzentralen gebildet. „Die Feuerwehren können sich so selbst koordinieren, das hat sehr gut funktioniert“, so Kreisbrandmeister Christoph Lütticke.

Viele Bäume sind angeknackst, deshalb sollten alle die Wälder meiden. Dieser Baum an der L 715 wurde gestern Mittag entfernt. Foto: Volker Eberts / WP

40 Einsätze für die Polizei

Vom Gefühl her sei der Sturm „Kyrill“, der am 18./19. Januar 2007 auch über das Sauerland gefegt war, doppelt so stark wie „Sabine“ gewesen, so Stratmann. Die Polizei registrierte bis Montagmorgen insgesamt 40 Ereignisse im Zusammenhang mit dem Sturm. „Erwartet haben wir viel Schlimmeres“, sagt Kreisbrandmeister Christoph Lütticke. „Der Kreis Olpe hat Glück gehabt.“