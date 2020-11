Stadt Olpe: Keine neuen Tempo 30-Strecken im Zentrum

Es wird zunächst keine neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen im Olper Stadtgebiet geben. Das hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund war ein Antrag der Grünen, die sich für Tempo 30 in der Pannenklöpperstraße, Rochusstraße, Kortemickestraße sowie in der Martinstraße eingesetzt haben (wir berichteten). Der Antrag wurde abgelehnt.

Zur Erinnerung: Die Grünen im Rat der Stadt Olpe wollen die Geschwindigkeit in der Pannenklöpperstraße/Rochusstraße, Einmündung Sandstraße in die Kortemickestraße sowie die Martinstraße zwischen der Bahnhofstraße und Auf der Fohrt auf 30 Stundenkilometer drosseln. In ihrer Begründung gehen sie auf die stark befahrenen Straßen ein, die für die Fußgänger – darunter viele ältere Menschen – Gefahrenpotenziale aufweisen würden. Mit Blick auf die Martinstraße als Einkaufsstraße geben sie zu bedenken, dass eine Reduzierung der Geschwindigkeit mehr Fußgänger anlocken würde. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hatte Peter Püttmann, Leiter des Ordnungsamtes, mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung erläutert, dass sich die Maßnahmen nicht umsetzen ließen (wir berichteten).

Einkaufserlebnis stärker

Zaklina Marjanovic, Fraktionsvorsitzende der Grünen, hielt an dem Vorhaben fest. Im Nachgang habe man sich noch mal beraten und erkundigt und festgestellt, dass bundesweit immer mehr Tempo 30-Strecken eingeführt würden. „Die Straßen werden gequert von Kindern, Rollstuhlfahrern und von älteren Menschen“, betonte sie. „Diese Strecken würden nur davon gewinnen. Die Martinstraße würde ruhiger, das Einkaufserlebnis wäre deutlich stärker.“

Carsten Alexander Sieg (CDU) wiederholte sich: „Die Regelung des Straßenverkehrs ist anders als offensichtlich geglaubt wird, keine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.“ Mit Rückblick auf die Ausführungen von Peter Püttmann machte der auf die gesetzlichen Grundlagen aufmerksam. Dieser hatte ausgeführt, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung gemäß der Straßenverkehrsordnung möglich sei – aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Heißt: Gefahrenlage durch geschwindigkeitsbedingte Unfälle. Doch das sei dort nicht der Fall. Treffe man also eine solche Entscheidung wie von den Grünen gefordert, handele es sich um einen rechtswidrigen Verwaltungsakt, der beanstandet werden müsste. Sieg verwies auf das geplante Mobilitätsentwicklungskonzept, das die Verkehrssituation in Gänze betrachten werde.

Im Mobilitätskonzept prüfen

Volker Reichel (SPD) erklärte, dass er die Position der Grünen nachvollziehen könne. „Es macht durchaus Sinn, zu überlegen, wo wir das Tempo in der Stadt reduzieren können“, sagte er. „Ich würde mich freuen, wenn wir einen Weg finden, dass das im Zuge des Mobilitätskonzeptes mehr als ernsthaft geprüft wird.“

Uwe Schmidt (UCW) sprach sich für eine Prüfung durch die Verkehrskommission aus. Das Ergebnis solle berichtet und begründet werden. Er sehe nach Erkundigung bei anderen Ordnungsämtern – entgegen der Ausführung von Peter Püttmann – bei der Martinstraße sehr wohl die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bürgermeister Peter Weber betonte, dass das Ordnungsamt seine Aufgabe „sehr gewissenhaft nachkomme“ und dass es dort keinen Unfallschwerpunkt und keine besonderen Gefährdungen gebe.

Sowohl der Antrag der Grünen als auch der UCW (Prüfungsauftrag) wurden mehrheitlich abgelehnt.