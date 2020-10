Sitzungs- und Straßenkarneval im Kreis Olpe abgesagt

Einen Straßenkarneval - hier ein Bild vom Rosenmontagszug 2019 in Schönau- wird es in dieser Session im Kreis Olpe nicht geben.

Kreis Olpe. Coronabedingt wird es in dieser Session keinen Sitzungs- und Straßenkarneval im Kreis Olpe geben. Dies beschlossen die Vereine gemeinsam.

Der Kreiskarnevalsverbund Olpe hat nach dem Kreiskarneval auch alle weiteren Karnevalsveranstaltungen der Session 2021 abgesagt. „Der traditionelle Sitzungs- und Straßenkarneval im Kreis Olpe ist so nicht umsetz- und durchführbar“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Nachdem Anfang September die 17 Karnevalsvereine und –gesellschaften des Kreiskarnevalsverbundes Olpe einheitlich den Kreiskarneval 2021 abgesagt haben, folge nun der nächste weitreichende, aber folgerichtige und logische Entschluss: Die Karnevalssession 2021 könne unter den Umständen, die momentan aufgrund der anhaltenden und wieder ausbreitenden Corona-/Covid-19 Pandemie vorherrschen, nicht stattfinden und werde deshalb im Namen aller dem Kreiskarnevalsverbund Olpe angehörigen Vereinen und Gesellschaften abgesagt.

Die Session 2021 könne nur unter strengsten Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden. „Der traditionelle Sitzungs- und Straßenkarneval, wie wir ihn aus allen Karnevalshochburgen im Kreis Olpe kennen und lieben, ist so nicht umsetzbar und möglich“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Ein Karneval feiern auf „Biegen und Brechen“ herbeizuführen, sei nicht nur rein unwirtschaftlich, sondern auch nicht zielführend und komme den Karnevalisten sprichwörtlich „nicht in die Narrenkappe“. Aus diesem Grund, aber auch vor dem Hintergrund, dass die Karnevalsvereine und –gesellschaften im Kreis Olpe eine hohe gesamtgesellschaftliche Verantwortung gegenüber allen Karnevalisten und Jecken haben, hätten die Vorsitzenden der Vereine und Gesellschaften im Kreisverbund Olpe am Freitag diesen Entschluss gefasst. Die Vereine hoffen auf das Verständnis in der Bevölkerung und natürlich aller Karnevalisten.