Silberg feiert Prinz Berti I. und Kinderprinz Jonas II.

Silberg. Johannes Bertram ist der neue Prinz Karneval in Silberg. Bei der Prunksitzung am Samstag saß Kinderprinz Jonas II. direkt an seiner Seite.

Seit Samstagabend haben auch die Silberger Narren einen neuen Prinzen. Der kommt nicht direkt aus Silberg, sondern von der Mark. Es ist Prinz Berti I. (Johannes Bertram). Prinz Berti ist 25 Jahre alt, und arbeitet als Straßenbauer bei der Firma Mees. Seines Hobbys sind die Silberger Prinzengarde, in der er aktiv ist, und Treckerfahren.

Auch die Kinder in der Narrenhochburg Silberg haben einen neuen Prinzen. Es ist Jonas II. (Schlechtinger). Jonas II. ist zwölf Jahre alt. Ihm wurde das Narren-Gen praktisch in die Wiege gelegt. Sein Vater Björn Schlechtinger war im vergangenen Jahr als Björn I. Prinz Karneval von Silberg. Zu den Hobbies von Jonas II. gehören der Turnverein, die Feuerwehr und der Bauernhof.

„Karneval feiern wie noch nie, unter dem Motto „Rockabilly“ hatten die Silberger Narren vorab versprochen. Und sie hielten Wort. Für bombastische Stimmung sorgten Garden und Showgruppen aus Ennest, Erndtebrück, Hüllschotten, Silberg und viele mehr. Zum ersten Mal mit dabei war Musiker und Vollblutkarnevalist Michael Vogt aus Rönkhausen, der die Party ordentlich anheizte.

Volles Programm an Rosenmontag in Kirchhundem

Die beiden neuen Prinzen haben in den närrischen Tagen ein volles Programm zu absolvieren. Am Sonntag besuchten sie das Altenheim der Bremmschen Stiftung in Silberg. Am Rosenmontag wird Berti I. mit seinem Gefolge die Caritas-Tagespflege in Kirchhundem besuchen, anschließend das Rathaus stürmen und mit dem Rathausschlüssel und einigen karnevalistisch geimpften Beamten im Gepäck in die Silberger Tenne einziehen.

DJ Nico Japes aus Kirchhundem, wird am Rosenmontag die Tenne des Schrabben Hofs in Silberg zum Beben bringen. Gestartet wird ab 11.11 Uhr und wie immer ist der Eintritt frei. Für die Kids ist der Jugendtreff geöffnet.