Seit Ende 2017 im Unternehmen

Dr. Volker Seifarth ist 34 Jahre jung, gebürtiger Kölner und verheiratet. Der Medizintechniker studierte an der Fachhochschule Aachen. Nach seinem Studium war er als Projektmanager in der Medizinproduktentwicklung tätig, ehe er im November 2017 als Assistenz der Geschäftsführung zur Helios-Klinik in Wipperfürth wechselte. Zum 1. Mai 2019 wechselte er als Geschäftsführer an den Helios-Standort Warburg. Seit dem 1. Dezember ist er nun in gleicher Funktion in Attendorn tätig.

Seit dem 28. Februar 2014 gehört die Attendorner Klinik zur Helios Kliniken Gruppe. Die Klinik ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Marburg und ist damit angebunden an die Spitze des medizinischen Fortschritts. In Attendorn sind knapp 400 Mitarbeiter beschäftigt. Es stehen knapp 300 Betten zur Verfügung.