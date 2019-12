Lennestadt. Die Lennestädter SPD hat sich auf den 27-jährigen Elsper Stadtverordneten Sebastian Sonntag als Bürgermeisterkandidaten verständigt.

Sebastian Sonntag soll Bürgermeister in Lennestadt werden

Sebastian Sonntag soll die Lennestädter SPD in den Kommunalwahlkampf 2020 führen. Bei der Stadtverbandsversammlung der SPD am Donnerstagabend wurde der Elsper Stadtverordnete einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Das teilte der SPD-Stadtverband am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung mit. Der 27-Jährige studierte Volkswirt galt schon seit längerem als heißester Anwärter der Sozialdemokraten auf die Kandidatur. Stadtverbandsvorsitzender Heinz Vollmer hält Sebastian Sonntag für genau den richtigen Kandidaten für Lennestadt: „Mit Sebastian Sonntag bekommt unsere Lennestadt einen Kommunalpolitiker mit Erfahrung und Weitsicht. Mit Ihm bekommen wir einen bodenständigen und ehrlichen Bürgermeister!“

Von Beruf Wirtschaftsprüfer

Sebastian Sonntag arbeitet seit 2017 bei der renommierten Big-Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. Hier ist er im Bereich der Fördermittelprüfung tätig und kennt sich bestens mit den Förderprogrammen zur ländlichen Entwicklung aus. „Als Mitarbeiter einer privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Spezialist im Vergabe-und Förderrecht wird er der kommunalen Verwaltung einen modernen und kundenfreundlichen Anstrich verpassen“, führt Vollmer weiter aus. Sebastian Sonntag ist seit mehr als 5 Jahren Stadtverordneter im Rat der Stadt Lennestadt und entsprechend erfahren in der Lennestädter Kommunalpolitik.

Aktiver Feuerwehrmann

Der 27-Jährige ist unter anderem langjähriges aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lennestadt und Ortsvereinsvorsitzender des SPD Ortsverein Lennestadt. Auch in der Partei hat er sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Mit seiner nur knapp gescheiterten internen Kandidatur zur Landtagswahl hat er viele Genossen im Kreis von sich überzeugt und erstmals über die Lennestädter Stadtgrenzen hinaus von sich reden gemacht. „Bei Sebastian verbindet sich der klassisch, traditionelle-konservative Sauerländer mit einem weitsichtigem, weltoffenen und modernen Sauerländer. Er ist dafür bekannt, ein einmal gegebenes Wort auch zu halten. Man kann ihm vertrauen und auf ihn zählen. Das sind Eigenschaften, die man heutzutage leider nur noch selten findet“, so Heinz Vollmer weiter aus.

„Für mich muss man immer zwischen den einzelnen Politikfeldern unterscheiden. Hier in unserer Stadt, machen wir Politik für die Menschen vor Ort. Wir wollen hier etwas bewegen. Da darf man ruhig mal mit der Landes- oder Bundespolitik anecken und nicht unbedingt einer Meinung sein. Wir machen hier Politik unabhängig vom Parteibuch über Parteigrenzen hinweg“, betont der designierte Bürgermeisterkandidat.

Nachhaltige Politik gefordert

Zudem will der Sozialdemokrat weiterhin eine nachhaltige Politik vor Ort durchzusetzen. „Wahlversprechen in den blauen Himmel hinein bringen uns rein gar nichts. Wir müssen verantwortungsbewusst mit den Steuergeldern und Abgaben umgehen. Wir müssen unsere Entscheidungen auch in der Verantwortung für die zukünftigen Generationen treffen“, betont Sebastian Sonntag im Hinblick auf verschiedenste Politikbereiche angefangen bei einer Klimapolitik bis hin zu einer nachhaltigen Finanzpolitik.

Im kommenden Jahr soll Sebastian Sonntag dann offiziell zum Bürgermeister Kandidaten ernannt werden. Natürlich stehen auch anderen Bewerbern in der SPD noch die Tore zu einer Kandidatur offen. Jedoch ist davon auszugehen, dass der mit überwältigender Mehrheit gewählte Stadtverordnete auch die letzte Hürde zur Kandidatur nehmen wird. Als gemeinsamer Kandidat mit anderen Parteien auftreten? „Wieso nicht? Als Bürgermeister will man ja schließlich alle Wählerinnen und Wähler vertreten“, so der SPD-Kandidat fürs Bürgermeisteramt.