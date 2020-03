Schwerer Unfall auf B 236 bei Lenhausen: Hoher Sachschaden

Zwei Verletzte sowie rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der B 236, zu dem Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagabend um 22.19 Uhr alarmiert wurden. Laut Aussage der Polizei war ein 48-jähriger Fahrer eines Ford-Fiesta aus Finnentrop kommend in Richtung Rönkhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr und touchierte dabei einen Ford Mondeo, der von einer 65-Jährigen gefahren wurde.

Beide Fahrzeugführer im Krankenhaus

Beide Fahrzeuge wurden jeweils vorne links so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst betreut und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Da in der ersten Meldung von eingeklemmten Personen die Rede war, wurden die Löschgruppen Finnentrop, Lenhausen und Rönkhausen zur Einsatzstelle alarmiert, die mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort waren.

Während sich ein Teil um den Brandschutz und auslaufende Betriebsstoffe an der Einsatzstelle kümmerten, sperrten weitere Kräfte die B 236 ab der Tankstelle Brachthäuser sowie am Schloss in Lenhausen komplett ab.