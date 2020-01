Olpe/Meinerzhagen. Zeugen meldeten der Polizei Schussgeräusche in einem Steinbruch bei Meinerzhagen-Valbert. Dort trafen die Beamten auf einen jungen Mann aus Olpe.

Schussgeräusche im Steinbruch: Olper sorgt für Aufregung

Schussgeräusche in einem Steinbruch haben am Dienstag gegen 19 Uhr in Meinerzhagen-Valbert für Aufregung gesorgt. Wie sich herausstellte, feuerte dort allerdings niemand eine Schusswaffe ab. Die Polizei entdeckte stattdessen einen 21 Jahre alten Mann aus Olpe, der reihenweise Chinaböller zündete. Das berichtete die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises am Mittwoch.

Die Beamten stellten sechs Pakete mit Böllern sicher und schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung. Die Polizei weist darauf hin: „Feuerwerk darf nur in engen Zeitfenstern gezündet werden.“