Kreis Olpe. Der Holzexport aus dem südlichen und westlichen Sauerland läuft auf vollen Touren, schon 100.000 Kubikmeter Fichte traten die Seereise an.

Schon 100.000 Festmeter Fichtenholz nach Asien verschifft

Das Landschaftsbild im Kreis hat sich in den letzten Monaten vielerorts verändert. Der Wald wird lichter und wöchentlich kommen neue Kahlschläge dazu - eine Folge der Borkenkäferkrise. Etwa 200.000 Festmeter Fichtenholz wurden mittlerweile im Einzugsgebiet der WaldHolz Sauerland GmbH eingeschlagen, erklärt Geschäftsführer Klaus Zocher. Die Hälfte davon ist in Schiffscontainern verschwunden. Mehr als 3000 dieser rechteckigen Blechkisten sind unterwegs nach China oder Korea beziehungsweise bereits in Asien gelandet.

Export gut eingespielt

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der Fichtenholz-Export gut eingespielt. Derzeit türmen sich zwar wachsende Holzpolter im Wald, doch das sei dies nur eine temporäre Erscheinung, weil in Asien das neue Jahr ausgiebig gefeiert wird und deshalb alle Entladungsaktivitäten für rund vier Wochen ruhen, erklärt Zocher.

Der Geschäftsführer ist mit der Situation nicht unzufrieden, denn nicht nur aus dem Sauerland wird die Fichte als Bauholz nach Asien verschifft. „Es ist ein bundesweites Phänomen“, so Zocher. Die Mengen, die dabei zusammen kommen, sind riesig. In Nordrhein-Westfalen werden pro Jahr zwischen 4 und 4,5 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen. „Von Herbst 2018 bis 2019 hatten wir in NRW nach offiziellen Zahlen rund 18 Millionen Festmeter, das ist mehr als das Vierfache“, erklärt der Geschäftsführer.

Kreis Olpe Anfängliche Transportprobleme überwunden Der Holzexport per Schiffscontainer war anfangs ins Stocken geraten, weil in Hessen Containerfahrzeuge wegen ungesicherter Ladung im Container still gelegt wurden. Dies hatte zur allgemeinden Verunsicherung geführt. Mittlerweile belegen Gutachten, dass der Containertransport verkehrstechnisch unkritisch ist. Eine allgemeine Verladeempfehlung ist in Arbeit. Die WaldHolz Sauerland GmbH mit Sitz in Olpe ist die gemeinsame Holzvermarktungsgesellschaft der Fortwirtschaftlichen Vereinigungen Olpe (Kreis Olpe) und Mark-Ruhr (Märkischer Kreis) sowie des Westf. Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) und existiert bereits seit mehr als 12 Jahren.

Ein Drittel bleibt zurück

Und weil die heimische Sägeindustrie nur eine begrenzte Menge aufnehmen kann, ist der Export die einzige Möglichkeit, das Kalamitätsholz doch noch zu vermarkten. Da die Stämme per 12-Meter-Container verschifft werden, dürfen sie nur 11,50 bis 11,80 Meter lang sein und müssen am dünneren Ende immer noch einen Durchmesser von mindestens 20 Zentimeter haben. Das bedeutet, von jedem Stamm bleibt etwa ein Drittel zurück. Die Befürchtung vieler Waldbauern, dass dieser Rest nicht mehr zu vermarkten ist, sei im Kreis Olpe bisher nicht eingetroffen. Laut Zocher werden alle Vermarktungsnischen genutzt. So eignet sich Fichtenholz durchaus als Brennstoff und ist für den Endverbraucher auch preislich interessant.

Peter Sondermann, Diplom-Forstwirt aus Kirchveischede und in Diensten der Waldbauern im Veischedetal, rechnet vor: „Wir verkaufen die Fichte zu Werbungskostenpreis zwischen 20 und 25 Euro pro Kubikmeter, das ist etwa 50 Prozent billiger als Buchenholz.“

Fichtenholz wird in einen Container verladen. Dann geht es per Schiff nach China oder Korea. Foto: Rene Traut

Gutes und preiswertes Brennholz

Zwar habe Fichtenholz ein Drittel weniger Heizwert als Buchenholz, aber durch den günstigen Preis relativiere sich dieser Vorteil. „Wenn Fichtenholz trocken ist und genug Sauerstoff bekommt, brennt sie optimal“, so Sondermann. Auch Pellets würden größtenteils aus Fichte gefertigt.

Die schlimmsten Befürchtungen der heimischen Waldbauern sind in 2019 nicht eingetroffen, oder besser gesagt: noch nicht. Die Prognosen für das neue Jahr gehen derweil auseinander. „Wenn wir eine gleiche Entwicklung wie 2019 bekommen und dazu möglicherweise noch einen Frühjahrssturm wie Friederike in 2018, wäre das die Apokalypse“, sagt Klaus Zocher .

Wie sich der Borkenkäferbefall entwickeln wird, hängt nach wie vor von der Witterung ab. Zocher: „Wir haben bisher einen relativ feuchten Winter und es wäre wünschenswert, wenn es bis April weiterregnen würde.“

Nicht nur, weil dies die Verbreitung des Borkenkäfers eindämmen kann, sondern damit die Fichten wieder genügend Grundwasser ziehen können. Dies sei noch lange nicht erreicht, dafür müsse es noch einige Monate regnen, so Zocher: „Der größte Feind des Borkenkäfers ist eine vitale Fichte“.

Exportrisiko

Aber auch für den Holzverkauf nach Asien drohen weitere Risiken, zum Beispiel durch Umweltauflagen für die Containerschiffe. „Wir verfügen zwar über genügend Vertragsvolumen für den Export, aber wenn Preisdruck aus dem Frachtbereich kommt, wirkt sich das bei den geringen Margen in diesem Geschäft schnell auf die Preise aus.“

Diese sind nach wie vor im Keller. Derzeit bleiben für den Waldbauern maximal 40 Euro pro Festmeter übrig. In guten Zeiten, zuletzt 2017, lagen die Verkaufspreise laut Klaus Zocher mit annähernd 100 Euro mehr als doppelt so hoch.