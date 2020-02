Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnelles Internet

Über die Notwendigkeit, auch den ländlichen Bereich mit schnellem Internet auszustatten, waren sich alle einig. „Wir sind ein Industriestandort und müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden“, gab Nezahat Baradari zu bedenken. Schnelles Internet für die Region sei unverzichtbar.

In Arbeit ist der Netzausbau in der Gemeinde derzeit in Kooperation mit der Deutschen Telekom in den Ortschaften Möllmicke, Hillmicke,Dörnscheid, Römershagen, Wenden und Schönau.