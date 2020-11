Schlitzahorn: Deshalb ist Olper Garten-Experte so begeistert

Manches braucht einfach seine Zeit und wird erst im Alter richtig gut. Denken Sie an einen guten Rotwein, ausgereiften Käse oder eine gute Sauce – alles schnell-schnell und aus all dem wird nichts. Bei Pflanzen ist es ähnlich. Gerade bei denen, die langsam wachsen, nicht geschnitten werden sollten und im Alter als das bezeichnet werden, was sie sind, nämlich imposant. Der Schlitzahorn ist so eine Pflanze, von der man sagen kann: je älter, desto besser. Die gezüchteten Sorten des Fächerahorns haben uns die Japaner beschert und wer japanische Gärten liebt und kennt, der weiß, dass dort prächtige Exemplare stehen und auch hingehören. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie grüne oder rote Blätter haben, alle haben ihren ganz besonderen Reiz.

Wasser spielt bei der japanischen Gartengestaltung immer eine besondere Rolle, aber es können auch Trockenbachläufe mit ausgebildeten Steinen sein, an deren Rändern Acer palmatum Dissectum (grüner Schlitzahorn) oder Acer palmatum Dissectum Garnet (roter Schlitzahorn) stehen und deren Äste praktisch über dem Wasser oder den Steinen schweben. Aber egal wo so ein Ahorn steht, er sollte eine Einzelstellung bekommen und keine großartige Unterpflanzung. Als Flachwurzler mag er das nicht und seine Schönheit, besonders im Herbst, kommt erst richtig zur Geltung, wenn wenig Störendes um ihn herumsteht.

Einziges Manko: Er wächst nur langsam

Das einzig Blöde ist nur, dass Schlitzahorn, egal welche Sorte, ganz, ganz langsam wächst. Wenn man also eine junge Pflanze an so einen Standort setzt, sieht das die ersten Jahre merkwürdig und kahl aus. Sie können natürlich auch große Pflanzen bekommen, allerdings müssen Sie dann schon tiefer in die Tasche greifen, denn in den Baumschulen wachsen sie genauso langsam und müssen dort ständig versorgt und umgepflanzt werden. Das kostet viel Zeit und dann auch entsprechend Geld. Aber es nutzt nichts, so ein Ahorn lässt sich nicht bestechen und an den Ästen ziehen lässt ihn auch nicht schneller wachsen. Hier greift das alte Sprichwort: „Gut Ding braucht Weile“.

Vor einiger Zeit war ich in einem Garten in Gummersbach und durfte anerkennend sehen, dass seine Besitzer alles richtig gemacht haben. Ihr grüner Schlitzahorn stand an einem halbschattigen Standort frei auf einer Rasenfläche und sein malerisches herbstliche Farbenkleid leuchtete mir entgegen. Ich war ein bisschen neidisch und hätte ihn am liebsten mitgenommen. Auch deshalb, weil diese Pflanze einen dicken Stamm hatte, an dessen Ende die dichte Verzweigung bogig überhängend nach allen Seiten ging und somit die typische Schirmform gut erkennbar war. Die Pflanze muss wirklich schon sehr alt sein.

Bitte nicht in die pralle Sonne

Bei dem grünen Schlitzahorn ist die Herbstfärbung der Blätter bunt, bei den rotblättrigen Sorten werden die Rottöne noch viel intensiver und leuchtender. Alle Sorten funktionieren auch gut in Kübeln, wenn diese groß genug sind und die Pflanzen regelmäßig ihr Wasser bekommen. Falls Sie sie auf Balkon oder Terrasse stellen, bitte nicht in die volle Sonne. Wenn Sie einen Schlitzahorn kaufen wollen, überlegen Sie sich genau, wie er später aussehen soll. Die Vermehrung der Pflanze erfolgt über Veredelung, und wenn Sie später mal einen großen, bis zwei Meter hohen schirmförmigen Ahorn haben wollen, sollte die Veredelungsstelle auf einem etwas höheren Stamm sitzen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Soll er flach über etwas hinweg ragen, muss der Stamm niedrig sein. Das muss man auch bedenken, wenn man sie in Kübel pflanzt. In jungen Jahren sind sie etwas frostempfindlich, im Alter kommen sie gut mit der Kälte klar. Pflanzen Sie einen Schlitzahorn im Frühjahr, dann kann er sich an den Standort gewöhnen. Im Kübel kann man ihn im Winter an geschützte Standorte stellen oder mit Schutz versehen.

Also, wenn Sie in dreißig Jahren oder später einen prächtigen Schlitzahorn im Garten haben wollen, sollten Sie mit dem Pflanzen nicht mehr so lange warten.

Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen Ihr Thomas Kramer