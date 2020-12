Wie es zu dem Brand in der Sauna – hier ein Symbolbild – kam, ist noch unklar.

Feuer Sauna-Brand in Attendorn: Bewohner werden leicht verletzt

Helden. In der Sauna einer Pension in Helden brach am Donnerstagvormittag ein Brand aus. Die Bewohner wurden später ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Brand in einer Sauna in einer Heldener Pension wurden am Donnerstagvormittag mehrere Bewohner verletzt.

Um 10.07 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen des Schwelbrandes alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer schon von den Bewohnern weitestgehend selbst gelöscht worden. Da diese über eine längere Zeit Brandrauch eingeatmet hatten, wurden sie vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und später ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz ein, um Nachlöscharbeiten durchzuführen und vorhandene Glutnester abzulöschen. Im Anschluss daran wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Seitens der Feuerwehr waren die Löschzüge Repetal und Attendorn mit einem Führungsfahrzeug, vier Löschfahrzeugen, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und 32 Einsatzkräften rund anderthalb Stunden vor Ort. Hinzu kamen zwei Rettungswagen des Rettungsdienstes des Kreises Olpe und die Polizei. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden.