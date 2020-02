Altenhundem. Schlechte Nachricht für Autofahrer: Das Parkhaus in Altenhundem muss entsalzt werden. Drei Parkdecks werden bis zum Sommer voll gesperrt.

Salzschäden: Drei Parkdecks in Lennestadt bis Juli gesperrt

Zuviel Salz macht krank – nicht nur den menschlichen Körper. Das Zeug, in diesem Fall Streusalz, ist auch Gift für Parkhäuser. Weil sich das Chlorid in die Betonstützen und -wände eingefressen hat, müssen die oberen drei Parkdecks in der Gartenstraße, über dem HIT-Markt, ab Montag, 10. Februar, für fünf Monate gesperrt werden, um den Parktempel zu sanieren. Das bestätigt die Stadt auf Anfrage.

Der Salzbefall ist für Parkhäuser nicht ungewöhnlich, erklärt Paul Kleffmann vom Bereich Hochbau der Stadtverwaltung. In den Wintermonaten wird durch die einfahrenden Fahrzeuge fast täglich Streusalz auf die Parkdecks transportiert, das im Laufe der Zeit die Betonflächen angreift.

Anfangs hat dies nur einen optischen Effekt, aber sobald das Chlorid die Bewehrungseisen in den Pfeilern erreichen würde, beginnen diese zu rosten. „Solange lassen wir es nicht kommen“, so Kleffmann. Deshalb wird nun mit der prophylaktischen Sanierungsmaßnahme begonnnen. Alle fünf Jahre führt die Stadt eine sogenannte Chlorid-Analyse durch.

Spezialunternehmen aus Oberstdorf rückt an

Bereits 2007/08 hatte die Stadt die HIT-Tiefgarage und die Parkdecks I und II des Parkhauses von den Salzkrusten befreit, jetzt kommen die Parkdecks III und IV an die Reihe. In der zweiten Februarwoche rückt die Firma Geiger aus Oberstdorf an.

Auf den Böden der beiden Parkdecks wird der Oberflächenbelag komplett abgefräst, an den Betonstützen und -wänden werden die von Chlorid befallenen Stellen abgetragen und der Beton wieder aufgebaut, und zwar nach und nach jedes zweites Feld, um die Statik des Parkhauses nicht zu schwächen.

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Die Handwerker können nur bei bestimmten Temperaturen die Reparaturmasse in mehreren Aufbauschichten verarbeiten und müssen zusätzlich bestimmte Abbindezeiten beachten. Deshalb dauert die Maßnahme verhältnismäßig lange. Fünf Monate Sanierungszeit hat die Stadt eingeplant, vielleicht geht es aber auch etwas schneller.

Dauerparker betroffen

Während der Bauzeit bleiben die bereits sanierten Parkdecks I und II geöffnet, die Decks darüber werden bis Anfang Juli geschlossen. Das bedeutet, die Nutzer der Parkplätze müssen sich während dieser Zeit andere Stellplätze für ihr Vehikel im Umfeld suchen. „Das ist sicher machbar, auch wenn es dann ein bisschen enger im Zentrum werden könnte“, so Kleffmann. Betroffen sind davon vor allem Dauerparker. Die Mietverträge werden für die Sanierungszeit ausgesetzt.

Die Kosten für die Sanierung betragen rund 800.000 Euro, davon zahlt die Stadt rund zwei Drittel, das dritte Drittel übernimmt der zweite Teileigentümer des Parkhauses, die Becker Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Welschen Ennest.