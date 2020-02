Saalhausen: Rote Funken liefern bei Prunksitzung tolle Show

Mit vollem Haus und Spitzenstimmung verstanden die Roten Funken in der Lennestädter Karnevalshochburg Saalhausen am Großsonntag wieder einmal mehr alle Register zu ziehen. Präsident Martin Hein führte gekonnt locker durch das bunte Programm und freute sich mit vielen Highlights den super gelaunten Jecken, die so zahlreich und facettenreich verkleidet zur Prunksitzung in das Kur- und Bürgerhaus gekommen waren, einheizen zu können.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Besonders stolz waren die Kleine Funkengarde und Kleine Prinzengarde, die den „Großen“ ihr tänzerisches Können darbieten konnten. So zeigte der närrische Nachwuchs zusammen mit Prinz Mats I. (Albrecht), dass sie den großen Jecken in Nichts nachstehen. Umrahmt von weiteren tänzerisches Glanzleistungen der heimischen Garden und Tanzgruppen, von denen Saalhausen sehr viel zu bieten hat, sowie der spritzigen Büttenrednerin „Vingströschen“, fieberten die Närrinnen und Narren voller Spannung dem Höhepunkt der Prunksitzung, die Prinzenproklamation, entgegen.

Neue Tollität erhält Lennestädter Rathausschlüssel

Schon seit Tagen rätselten die Saalhauser Jecken, wer das Zepter an sich nimmt und das Narrenvolk regiert. Als es schließlich soweit war und der Saal in alter Tradition verdunkelt wurde, war niemand mehr zu halten. Alle standen auf den Stühlen und klatschten im Takt des Karnevalsklassikers „Es war einmal ein treuer Husar“. Unglaubliche Spannung und Gänsehautfeeling erfüllten das Kur- und Bügerhaus, als der neue noch verhüllte Prinz den Saal mit seinem Gefolge betrat.

Prunksitzung der KG Rote Funken Saalhausen: Prinz Jens Hahlbrauck mit seinen Pagen und seiner Ehefrau. Foto: Isabell Kristes-Zimmermann / WP

Auf der Bühne angekommen, war es Punkt 19.45 Uhr schließlich soweit, Prinz Jens I. (Hahlbrauck) zeigte sein Gesicht und riss die Arme in die Luft. Das Publikum tobte und klatschte. Der neue Saalhauser Prinz begrüßte sein Narrenvolk mit einem dreifach kräftigen Saa-lau und wandte sich mit einer gelungenen, locker vorgetragenen Rede an alle Jecken. Besondere Worte galten seinem Vorgänger Volker Daus sowie dem Präsidenten Martin Hein.

Zusammen mit seiner Frau Nadine und seinen Pagen Daniel Schöps und Michael Börger an seiner Seite wird er alles tun, um den Närrinnen und Narren eine vorbildliche Tollität zu sein. Michael Beckmann, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lennestadt beglückwünschte Prinz Jens I. und übergab ihm traditionsgemäß den Rathausschlüssel.

Prinzengarde führt schmissigen Gardetanz auf

Zu Ehren des neuen närrischen Oberhauptes führte die Prinzengarde ihren schmissigen Gardetanz auf und konnte das begeisterte Publikum mit einer Zugabe erfreuen. Die Showtanzgruppe „Eight after Six“, die Roten Funken Lichtringhausen, der Showtanz der Saalhauser Funkengarde, das Solomariechen sowie das Tanzpaar der Roten Funken ernteten ebenfalls tosenden Beifall.

Mit Mr. Tomm und seiner unglaublichen Stimmenvielfalt haben es die Roten Funken geschafft Weltstars auf die Saalhauser Bühne zu holen. Mit dieser grandiosen Showeinlage mit Parodien und Imitationen hatten die Roten Funken ihren närrischen Gästen ein weiteres Highlight beschert. Die Stimmung war am Siedepunkt angelangt. Nach diesem Programm der Extraklasse konnten die Karnevalsjecken bei den Rhythmen der Band Night Life bis in die frühen Morgenstunden weiterfeiern.