Saalhausen: Freiheitsstatue fährt im Rosenmontagszug mit

Saalhausen. 14 Großwagen rollen am Montag durch Lennestadts Narrenhochburg Saalhausen. Die Roten Funken hoffen auf viele Gäste am Straßenrand.

Seit dem Jahreswechsel verbringen die rund 60 Saalhauser Wagenbauer fast jede freie Minute in der Wagenbauhalle. „Alle haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt“, verspricht Volker Daus, seit mehr als 30 Jahren Wagenbauchef der Roten Funken, sehenswerte Wagen im Rosenmontagszug, der um 15.11 Uhr am Kur- und Bürgerhaus startet. Bis ca. 17.30 Uhr werden sich dann 14 Großwagen durch den Ort bewegen, umrahmt von 20 bunt kostümierten Fußgruppen und einigen Musikgruppen.

400 Meter Kanthölzer und 800 Meter Dachlatten

Darunter auch der Musikverein Saalhausen, der anlässlich seines 175-jährigen Bestehens selbst einen Großwagen entworfen hat. Im Sommer wird der Verein in New York an der berühmten „Steubenparade“ in New York teilnehmen und deshalb kann es gut sein, dass die Freiheitsstatue in dem zwei Kilometer langen Lindwurm mitfährt Aber auch die anderen Gruppen haben tolle Kreationen entworfen und dafür bis dato 400 Meter Kanthölzer, 800 Meter Dachlatten, 500 Meter Draht, 300 Meter Maschendraht, 35 Kilogramm Nägel, 150 Liter Farbe und jede Menge Papier und Kleister verarbeitet.

Zu den zehn Themenwagen kommen die traditionellen vier Großwagen von Elferrat, Prinz und Kinderprinz sowie der Mottowagen mit Ernie von der Sesamstraße. Sammelpunkt ist um 15 Uhr am Sportplatz. „Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und viele Gäste kommen, für alles andere haben wir alles getan“, so Wagenbauer Volker Daus. Im Anschluss an den Zug findet die traditionelle Rosenmontagsparty im Kur- und Bürgerhaus statt.

Die B 236 ist am Rosenmontag ab 14.30 Uhr voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.