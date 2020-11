Rochusstraße in Olpe mit dabei: Grüne für Tempo-30-Zonen

Die Anwohner der Olper Rochusstraße, aber auch der Kortemicke und der Pannenklöpper Straße dürften sich freuen: Die Grünen im Olper Stadtrat haben für den aktuellen Sitzungsblock den Antrag gestellt, die besagten Straßen zu Tempo-30-Zonen umzuwandeln. Und nicht nur das: Auch weite Teile der Martinstraße, sollen ,beruhigt’ werden, Autofahrer nicht mehr schneller als 30 Stundenkilometer unterwegs sein.

„Ich finde das wunderbar und begrüße, dass sich jetzt auch die Politik diesem Thema zuwendet“, sagt Norbert Wontorra, Anwohner der Rochusstraße, der sich Anfang Oktober gegenüber unserer Zeitung kritisch über zu schnelles Fahren in seiner Straße geäußert hatte.

Norbert Wontorra wohnt seit acht Jahren in der Olper Rochusstraße. Und beklagt, dass in der Straße seit Jahren viel zu schnell gefahren wird. Foto: Josef Schmidt / WP

Unterstützung habe er in der Zwischenzeit bei mehreren direkten und indirekten Nachbarn erfahren. Eine ältere Dame aus dem Luise-Hensel-Weg habe ihm sogar einen Brief geschrieben, den Wontorra unserer Redaktion vorgelegt hat. Dort heißt es unter anderem: „Ihrem Wunsch nach ,Tempo 30’ kann ich mich nur anschließen, in meinen Augen ist es dringend nötig. Von unserem Balkon aus sehen wir die Raserei auch. … Leider sieht die Verwaltung die Lage in der Rochusstraße anders. Ich meine, ein Toter reicht.“ Bezug nimmt die Seniorin auf den tragischen Unfall, der sich Ende September in der Rochusstraße ereignet hatte.

Wirrwarr in der Kernstadt?

Die Grünen im Stadtrat Olpe haben jetzt beantragt, den Verkehr in der Rochusstraße und ihrer Verlängerung, der Pannenklöpper Straße, sowie in der unweit gelegenen Kortemicke auf Tempo 30 zu drosseln. Darüber hinaus fordern sie aber auch, die Geschwindigkeit in der viel befahrenen Martinstraße auf 30 km/h abzusenken. Die Verwaltung solle zudem prüfen, wo noch in der Olper City Tempo 30 und eine Umwandlung in Fahrradstraßen möglich und sinnvoll sei.

Ein Thema, zwei Sitzungen Die von den Grünen beantragte Verkehrsberuhigung in der Olper City steht auf der Tagesordnung des nächsten Ausschusses Umwelt, Planen, Bauen, der am Donnerstag, 12. November (17 Uhr) in der Stadthalle stattfindet. Zudem wird das Thema in der Stadtratssitzung behandelt, die am Mittwoch, 18. November, stattfindet. Ebenfalls um 17 Uhr in der Stadthalle. Ein eigener Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Grünen-Antrag ist dem Sitzungspapier für die Ratsvertreter nicht beigefügt, lediglich der Hinweis: „Ergibt sich aus der Beratung“.

Die neue Fraktions-Chefin der Grünen, Zaklina Marjanovic: „Zurzeit besteht in der Kernstadt ein Wirrwarr an Tempo-30-Straßen, Tempo-30-Zonen und einzelnen Straßen, welche auch in der Innenstadt mit Tempo 50 befahren werden dürfen.“ Für Auswärtige und Einheimische sei es schwierig, den Überblick zu behalten. Autofahrer würden 50 km/h fahren, obwohl die Verkehrssituation das eigentlich nicht erlaube. Marjanovic: „Teilweise versuchen Pkw- und Lkw-Fahrer,, das lästige Problem ...einfach weg zu hupen.“

Mit der Umwandlung zu Fahrradstraßen sei die Tempo-30-Zone integriert: „Folgten noch weitere 30-Zonen oder Fahrradstraßen im Innenstadtbereich, hätten wir von heute auf morgen ohne signifikante Einschränkungen ein klares Bekenntnis zur Verkehrswende. Immer mehr Bürger setzen zunehmend auf das Fahrrad als Verkehrsmittel…. . Wir sollten dem Rechnung tragen und ein Zeichen setzen.“