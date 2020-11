Richtfest für das neue Geistliche Zentrum auf Kohlhagen

Kohlhagen. Das Leuchtturmprojekt in der Gemeinde Kirchhundem nimmt Form an, im April soll alles fertig sein.

Schöner hätte dieser herrliche Goldener-Oktober-Tag im November nicht sein können. Das Mittagsgeläut der Wallfahrtskirche St. Mariä Heimsuchung war gerade verklungen, da hoben die Zimmerleute per Kran eine mit bunten Bändern geschmückte Fichte auf den Giebel des neuen Geistlichen Zentrums auf dem Kohlhagen. Es ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung des Projekts, das Strahlkraft über ganz Südwestfalen haben wird.

Mit der Herbstsonne strahlten die Mitglieder des Kirchenvorstands und die beiden Pallottinerpater Jürgen Heite und Siegfried Modenbach, die demnächst auf dem Kohlhagen wohnen werden. Wolfgang Exner, Vorsitzender des Kirchenvorstands, blickte auf die letzten Monate zurück: „Die Planungsphase hat ziemlich lange gedauert, aber seit die Genehmigung da ist, hat es flott gegangen und wir sind voll im Zeit- und auch im Kostenplan. Wir werden unser Budget nicht überschreiten.“

Leuchtturmprojekt

Mehr als vier Millionen Euro lässt sich das Erzbistum Paderborn dieses Leuchtturmprojekt kosten. Eine Summe, die man dem Rohbau auf den ersten Blick nicht ansieht. Genauso soll es sein. „Man sieht nicht viel und das ist gerade das Konzept“, so Dirk Kaminski vom Architektur- und Ingenieurbüro MDK aus Münster, das den Architektenwettbewerb vor zwei Jahren gewonnen hatte.

„Unser Hauptanliegen war, dass die Wallfahrtskirche auf dem gesamten Gelände im Mittelpunkt stehen soll und von allen Seiten gut zu sehen ist“, so Wolfgang Exner zur Ausgangslage. Dies ist den Münsteraner Architekten vorbildlich gelungen. Der eingeschossige Flachbau, in dem sich die rund 450 qm großen Seminar- und Tagungsräume des Geistlichen Zentrums befinden, wurde unterhalb des Küsterhauses, auf dem Niveau des Kellergeschosses, angebaut. Das Küsterhaus wird ebenfalls komplett saniert. Das Flachdach des Anbaus soll demnächst noch begrünt werden. Dann weist nur noch die Treppe und das frei stehende Bauwerk des Personenaufzugs auf die tieferliegenden neuen Räume hin. Diese bekommen eine gläserne Front, durch die sich ein herrlicher Blick Richtung Wirme auftut.

Foto: Volker Eberts / WP

Durch die gefühlvolle Einbettung in die weitgehend unberührte Naturlandschaft am Cölschen Heck, der Schnittstelle von Sauer- und Siegerland, soll das neue Geistliche Zentrum ein idealer Ort des Gebetes, der Stille, des Hörens und Wahrnehmens werden, aber auch ein Ort der Begegnung, des Dialogs, der Gastfreundschaft und der Kultur. Die Kirchengemeinde will damit an die Tradition des Kohlhagens anknüpfen. Wolfgang Exner: „Der Kohlhagen ist immer ein Ort des Glaubens und des Gebets gewesen, aber auch immer ein Haus der Begegnung.“ Das solle so bleiben. „Wir hoffen, dass das Glaubensleben in der Gemeinde durch das Geistliche Zentrum einen Aufschwung bekommt. Wir blicken der Zukunft mit sehr viele Freude entgegen.“

Heimat für zwei Patres

Das gilt auch für die beiden Patres Jürgen Heite und Siegfried Modenbach, die nach der Fertigstellung im Küsterhaus wohnen und das Geistliche Zentrum leiten und betreuen werden. Auch Pater Heite dankte allen Handwerkern und Mitwirkenden an dem Projekt für „das traumhaft gute Miteinander“. „Die Zusammenarbeit mit allen, das greift so wunderbar ineinander, dass es eine echte Freude ist. Wir hoffen, dass wir auf die Tradition des Kohlhagen aufbauen können und das Evangelium wachhalten können. Und wir freuen uns, hier Heimat zu finden.“

Kirche, Küsterhaus und Anbau aus der Vogelperspektive.

Das Richtfest fiel wegen der Coronasituation kleiner aus als ursprünglich geplant. Auch deshalb hofft Pater Siegfried Modenbach, „dass wir am ersten Wochenende im Juli ordentlich Einweihung feiern können.“ Denn an diesem Wochenende, genau genommen am Samstag, 2. Juli, feiert die Kirchengemeinde Kohlhagen das Patronatsfest der Wallfahrtskirche.

Wann genau gefeiert wird, das steht noch nicht fest, es hängt auch vom Terminkalender des Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker ab, der zur Einweihung bereits eingeladen wurde und der Veranstaltung zugesagt hat.