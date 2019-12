Attendorn. Die Renovierung des Ratskellers in der Kölner Straße in Attendorn ist fast abgeschlossen. Nur der Fassadensockel fehlt noch.

Ratskeller Attendorn: Gebäude erstrahlt in neuem Glanz

Die Außenrenovierung des Ratskellers in der Kölner Straße 25 ist fast abgeschlossen. Am vergangenen Samstag wurde das Gerüst entfernt und seitdem erstrahlt das aus dem Jahre 1908 stammende Gebäude in neuem Glanz. Lediglich der Fassadensockel wird nächstes Jahr, nach Fertigstellung des Klosterplatzes, nachträglich neu gestaltet.

Die Regie der Fassaden-Sanierung lag in den Händen von Malermeister Claus Ortmann. „Der Ratskeller ist wie Rathaus, evangelische Kirche und die drei klassizistischen Bürgerhäuser ein ortsprägendes Gebäude und bilden zusammen ein Karree am Klosterplatz“, stellt Ortmann fest. „Die Gebäude-Fassade des Ratskellers beherbergt Attendorner Geschichte, denn zwei Stuckelemente im Eckbereich, unter dem Dachgesimse, sind nicht mehr vollständig“, führt der Malermeister weiter aus. Auslöser dafür war die Explosion der Kriegsmunition am 15. Juni 1945.

Auf Anweisung der Alliierten

Ältere Einheimische wissen noch, dass man die Munitionsreste, die in Attendorn und Umgebung gefunden wurden, im Keller des sogenannten „Kreuzbündnis“, dem Verbindungsbau zwischen ehemaligem Gymnasium und Klosterkirche, auf Anweisung der Alliierten einlagerte.

Die Ursache, warum diese explodierten, ist nie geklärt worden. Durch die bei der Explosion ausgelöste Druckwelle verlor der Ratskeller außerdem seine gewaltige Dach-Rundkuppel.

Das Jugendstil-Gebäude wurde 1908 durch die Attendorner Familie Kost errichtet. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts beherbergte das Haus eine Bäckerei mit Wirtschaft, dessen Wirtshof unter dem Namen Ratskeller firmierte. Der Name Ratskeller als gastronomischer Betrieb kommt in Deutschland – wie zum Beispiel in Würzburg, Münster oder Speyer – häufiger vor. Sein Name steht für eine gute Küche und bürgerliche Gastlichkeit. Der Ratskeller in Attendorn steht für einige bekannte Namen, die den Ratskeller in seiner jetzt 111-jährigen Geschichte führten. Heute ist hier ein China-Restaurant eingerichtet.