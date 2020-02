Rathaus-Neubau Olpe: Abriss des Alten Bahnhofs bleibt Option

Die Olper Lokalpolitik gibt den Architekten, die sich am Wettbewerb zur Gestaltung des neuen Rathauses beteiligen, freie Hand. Mit großer Mehrheit haben die Stadtverordneten am Abend den Auslobungstext beschlossen, der – neben vollständigem oder teilweisem Erhalt – auch einen kompletten Abriss des ehemaligen Bahnhofsgebäudes als Option vorsieht.

„Zur Zukunft des Alten Bahnhofs gibt es ein sehr breites Meinungsbild in der Stadt – und diese Bandbreite soll sich auch in den Wettbewerbsbeiträgen wiederfinden“, fasste CDU-Fraktionsvorsitzender Carsten Sieg die Diskussionen der vergangenen Wochen zusammen. Mit der Ausschreibung werde eben keine Vorfestlegung getroffen, was mit dem historischen Gebäude am Rande der Innenstadt von Olpe geschehen soll, versicherte er. „Das entscheiden wir am Ende anhand der konkreten Entwürfe.“

Kritik am Umgang mit historischem Gebäude

Die Gegenposition nahm Klaus-Martin Ohm (UCW) ein, der beantragte, einen Rückbau im Auslobungstext auszuschließen – bei vier Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen wurde dieser Antrag abgelehnt. „Wir überlassen es dem Zufall, ob das Gebäude erhalten oder vernichtet wird. Und am Ende fällt der Bahnhof der Entwicklung zum Opfer. Und niemand ist Schuld daran!“ Zwischen den Zeilen gehe aus dem Auslobungstext hervor, dass der Erhalt des Bahnhofs nicht gewollt sei. „Aber keiner traut sich, das zu sagen.“

Schließlich schlug Klaus-Martin Ohm einen Bogen zur geplanten und von einigen Olpern ebenfalls kritisierten Denkmalbereichssatzung . „Wir verlangen den Bürgern damit einiges ab“, erklärte er, zugleich gehe die Stadt in der Bahnhofsfrage „mit einem historischen Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs der Satzung nicht vorbildlich und verantwortungsvoll um“.

Enthält Auslobungstext Tendenz zum Abriss?

Dass aus dem Auslobungstext eine Tendenz zum Abriss hervorgehe, wollten andere Stadtverordnete nicht stehen lassen. Vielmehr werde die historische Bedeutung des Gebäudes betont. „Tun Sie uns den Gefallen, nicht diese Gerüchteküche zu verbreiten“, sagte Thomas Primavesi (CDU) an Ohm gewandt.

Dass auch die Architekten, die sich am Wettbewerb beteiligen, die Debatte verfolgen, mutmaßten Udo Baubkus (UCW) und Johannes Truttmann (SPD), der nach vorn schaute: „Wir werden sehen, wie die Architekt mit den Wünschen der Bürger umgehen werden.“